Manca pochissimo al debutto della nuova Peugeot 308: il 18 marzo infatti verranno tolti i veli dalla nuova generazione della compatta francese, pronta a rinnovare la sfida con le rivali di sempre: Volkswagen Golf, Seat Leon e Ford Focus, giusto per citarne alcune.

Un modello spiato più volte nel corso dei mesi e del quale sappiamo già qualcosa, sia per quanto riguarda lo stile sia dal punto di vista della meccanica. Facciamo quindi un riassunto per arrivare preparati alla presentazione in anteprima mondiale.

Lo stile

Che la nuova Peugeot 308 avrebbe adottato il frontale "dentuto" portato al debutto dalla 508 e visto poi su 208, 2008 e i restyling dei SUV 3008 e 5008 era praticamente scontato e fin dalle prime foto spia ne abbiamo avuto conferma. Ma è solo grazie alle ultime foto "rubate" che abbiamo avuto modo di vedere in maniera chiara il frontale della compatta francese, con le luci LED laterali a formare una "L" rovesciata con i sottili proiettori sistemati orizzontalmente.

Un frontale aggressivo con al centro della mascherina completamente ridisegnata il nuovo logo Peugeot, ripreso dalla concept e-Legeng, e destinato a finire su musi e carrozzerie di tutte le future Peugeot. Anche le fiancate sono ampiamente modificate ma non si riesce naturalmente a capire la lunghezza, che dovrebbe comunque crescere di qualche centimetro rispetto ai 4,25 metri attuali.

Infine il posteriore, del quale non siamo mai riusciti ad avere un'immagine nitida e senza camuffature, per il quale però ci si aspetta uno stile in linea con quello delle sorelle minori 208 e 2008.

Non mancherà naturalmente la variante con carrozzeria station wagon, mentre da più parti si parla di un'inedita versione crossover con assetto rialzato.

L'interno

Dal 2012 parlare di abitacolo in Peugeot significa citare l'iCockpit, impostazione che prevede volante piccolo e in posizione ribassata, strumentazione rialzata assieme al monitor touch per l'infotainment. Una tradizione che, di modello in modello, si è rinnovata fino ad accogliere una particolare strumentazione tridimensionale su 208 e 2008.

La plancia della nuova Peugeot 308

Una tecnologia che con ogni probabilità ritroveremo a bordo della nuova Peugeot 308, dove ci sarà anche il volante dal diametro ridotto e la corona tagliata nella parte superiore e inferiore e un nuovo monitor per l'infotainment non più perfettamente integrato nella plancia ma sistemato a mo' di tablet, come da anni vuole la moda.

I motori

Basata - come l'attuale generazione - sulla piattaforma EMP2 (probabilmente modificata in alcuni punti) la nuova Peugeot 308 manterrà la scelta tra motorizzazioni benzina e diesel, alle quali aggiungerà inediti powertrain ibridi plug-in, derivati dalle sorelle maggiori 508 e 3008, con le quali condivide la meccanica.

Motorizzazioni che al 1.6 turbo benzina da 180 CV uniranno uno o 2 elettrici: nel primo caso la potenza sarà di 225 CV e ci sarà la sola trazione anteriore, nel secondo caso verrà aggiungo un secondo motore elettrico al posteriore per 300 CV totali.

Una variante quest'ultima firmata Peugeot Sport Enginered (abbreviato in PSE), portata al debutto dalla 508 PSE da 360 CV e che in futuro comparirà - come anticipato dall'ormai ex CEO Peugeot Jean-Philippe Imparato (ora passato ad Alfa Romeo) - su tutte le Peugeot.

E una Peugeot 308 elettrica? Dovrebbe arrivare anche lei: la EMP2, come dimostrato ad esempio dal furgone e-Expert, può dare vita infatti anche a versioni emissioni zero.

Il nuovo logo Peugeot

La tecnologia

Sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, con cruise control adattivo, mantenitore attivo della corsia, telecamera a infrarossi per la marcia notturna dovrebbero fare parte della dotazione di sicurezza della nuova Peugeot 308.

Assieme a loro, con ogni probabilità, la compatta francese offrirà infotainment sempre connesso con possibilità di aggiornamenti software Over The Air, assistente vocale e tanto altro ancora.