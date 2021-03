Porsche è implacabile quando si tratta di rinfrescare la gamma 911 poiché sembra che ci sia sempre qualche novità in arrivo. La GT3 ha fatto il suo debutto il mese scorso e la variante più "pistaiola" della Porsche 911 non si fa certo attendere. I nostri fotografi hanno immortalato questa 911 GT3 RS con un alettone posteriore gigantesco.

Viste le dimensioni, simili a quelle della nuova 911 GT3 Cup, potrebbe sembrare un'auto da competizione. Tuttavia, possiamo facilmente vedere che il prototipo aveva una targa ed era in fase di test su strade pubbliche.

Mascherata per bene

Come è d'abitudine ormai con Porsche, il prototipo indossa un camuffamento piuttosto ingannevole. Il posteriore potrebbe sembrare non mascherato, ma guardando bene si nota un ulteriore strato di mimetizzazione in tinta con la carrozzeria.

Anche le piastre laterali con cui termina l'alettone sono mascherate, così come la copertura del motore. Il profilo laterale sembra nascondere i parafanghi anteriori ventilati nella 991.2 GT3 RS e la configurazione delle sospensioni mostra un'altezza da terra minima. Il rigonfiamento del cofano coperto, poi, probabilmente nasconde un paio di prese d'aria.

Porsche probabilmente sta perfezionando l'aggressivo pacchetto aerodinamico riservato alla variante RS. Nel menù ci sono: freni più robusti, una configurazione del telaio più rigida e ruote specifiche. Senza dimenticare che ci saranno modifiche anche a bordo.

Cosa vedremo quest'anno

La 911 GT3 RS dovrebbe arrivare entro la fine del 2021.

