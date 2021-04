Le promozioni di aprile riguardano tutte le tipologie di vetture: in casa Skoda, anche una compatta urbana come la Fabia con il tre cilindri 1.0 a benzina; non ci sono ecoincentivi, ma il solo sconto della Casa, in caso di permuta o rottamazione dell’usato.

L’esempio ufficiale riguarda la Skoda Fabia Twin Color Argento 1.0 MPI 60 CV, e mostra importi che non considerano la rottamazione: si parte da 12.700 euro di prezzo iniziale, esclusa IPT, e si pagano quindi 3.152,78 euro di anticipo, e 35 rate mensili da 129 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,94%).

Lo sconto iniziale, pertanto, è di circa 3.150 euro, mentre la rata finale ammonta a 6.301,48 euro, senza indicazione del chilometraggio massimo consentito. Al termine, c'è la consueta possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto, anche rateale: in questo caso una soluzione raccomandabile, visto che la rata finale è più o meno la metà del costo iniziale.

Vantaggi

La compatta Fabia a benzina da 60 CV può essere acquistata con cifre ben dilazionabili: l’anticipo, che è più o meno pari allo sconto iniziale, può essere compensato con la permuta di un usato, mentre le rate mantengono un valore piuttosto basso.

Svantaggi

Attenzione alle spese, con un TAEG che è quasi il 2% in più del TAN, gli interessi applicati sulla sola rateazione. Anche gli accessori possono far aumentare il prezzo. A maggio dovrebbe arrivare la Fabia di nuova generazione.

In sintesi