Le offerte di aprile non riguardano soltanto singoli modelli: ci sono infatti Case che creano campagne promozionali con vantaggi simili su varie vetture della propria gamma. Per Fiat e Lancia, l’ultima campagna, varata lo scorso 16 aprile e valida fino a fine mese, si chiama Superbonus.

L'intenzione è quella di rispondere all'esaurimento di alcuni importanti incentivi statali, in particolare quelli destinati a vetture come le auto mild-hybrid, dalle emissioni ridotte ma non quanto le ibride plug-in o le elettriche.

Per una nuova Fiat o per la rinnovata Lancia Ypsilon, il Superbonus si concretizza in un voucher specifico che fornisce alcuni vantaggi sulla gamma in pronta consegna. Sulle auto Fiat si possono ottenere sconti fino a 7.000 euro, anche senza usato in permuta o da rottamare, e in caso di finanziamento.

Per Fiat Panda e Fiat 500 lo sconto ammonta a 4.000 euro, mentre per Tipo sale a 4.700 euro; la 500L dispone di un incentivo di 6.500 euro, che diventano 6.000 per la 500X, e salgono a 7.000 per gli allestimenti Sport e Cross.

Per le Ypsilon, invece, il Superbonus ammonta a 4.000 euro per la Silver, e 4.500 euro per la Gold. Il voucher nominativo si può scaricare direttamente dai siti Fiat e Lancia.

Quanto al finanziamento, per Fiat e Lancia c’è il nuovo #Partileggero, come esemplificato dalle tabelle: il finanziamento prevede anticipo 0, una prima serie di rate più basse e le successive più alte, ma senza rata finale e a copertura totale dell’importo.

Vantaggi

Come era prevedibile, anche senza incentivi statali le Case sono corse subito ai ripari: Fiat e Lancia propongono degli sconti interessanti, che vanno a unirsi a finanziamenti agevolati.

Non è previsto anticipo, ma solo minirate per uno o due anni, e rate successive di poco più elevate, ma senza l’obbligo della maxirata. Non sono previste permuta o rottamazione.

Svantaggi

Come altre volte segnalato per questo tipo di finanziamento, i tempi sono piuttosto lunghi, e possono arrivare fino a 8 anni: una formula adatta per chi vuole tenere la vettura per molto tempo, senza prendere in considerazione novità di modello o di tecnologie.

In sintesi