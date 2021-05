Molte automobili tra quelle in offerta nel mese di maggio possono essere acquistate con formule finanziarie diverse: anche Hyundai, ad esempio, propone un leasing per privati denominato Hyundai By Mobility, che si affianca al normale finanziamento con mini rate e maxi rata finale.

Come esempio, c’è la Hyundai Ioniq Hybrid, quindi la versione full hybrid e non la plug-in, in offerta solo con permuta o rottamazione. La Hyundai Ioniq 1.6 Hybrid 141 CV DCT Tech, dotata di accessori quali clima bi-zona, fari full led e sistemi di guida assistita, si acquista a 25.650 euro anziché 29.500 euro.

Il primo canone, che comprende i servizi, è di 9.161,03 euro, mentre le rate mensili successive sono 35 da 269 euro (TAN 2,95%, TAEG 5,38%), mentre il calore di riscatto è pari a 10.610 euro, il tutto calcolato sulla provincia di Firenze.

Cosa comprendono l’anticipo e la rata? Le spese di istruttoria, di incasso rata e di comunicazione periodica annuale, l’imposta di bollo, le spese annue di gestione della tassa di proprietà e i consueti IPT e PFU.

Nei costi è però compresa anche la polizza RC auto, con copertura furto e incendio, cristalli, atti vandalici e eventi naturali; a richiesta c’è anche una polizza per la protezione del credito.

Vantaggi

Hyundai indica il principale vantaggio del leasing, o locazione finanziaria, nella guida senza pensieri: in effetti le spese come bollo e assicurazione sono comprese nella rata, che può essere comunque variata in funzione del valore dell’anticipo, del numero di rate o dei servizi inclusi.

Con permuta o rottamazione, il vantaggio cliente è di 3.850 euro, e sono compresi i consueti 5 anni di garanzia a chilometraggio illimitato; in più, se si possiede in famiglia una Hyundai, c’è un ulteriore sconto di 500 euro.

Svantaggi

L’anticipo dell’esempio è piuttosto alto, superando i 9.000 euro: probabilmente, la formula considera la copertura della cifra con un usato in permuta, più che la rottamazione. E’ vero che la Ioniq è riscattabile, ma, come in un tipico leasing aziendale, si prevede che al termine l’auto verrà restituita, o data comunque in permuta.

In sintesi