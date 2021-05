Porsche Panamera, le foto spia di una nuova versione

Lo scorso agosto Porsche ha svelato il restyling della Panamera, la cui seconda generazione è in vendita dal 2016. Nonostante sia passato poco tempo, le nostre spie hanno beccato uno strano prototipo dell’ammiraglia tedesca nel corso di alcuni test in Germania.

A meno di un anno dal restyling, sembra che la Casa di Stoccarda stia preparando un altro aggiornamento o una nuova versione da aggiungere alla gamma.

Questione di dettagli

A giudicare dagli scatti, l’auto sembra molto simile alla Panamera attualmente in vendita. Gli aspetti che differenziano il prototipo sono una forma leggermente diversa dei fari anteriori e una parte inferiore del paraurti ridisegnata. In aggiunta, il muletto non sembra avere i fendinebbia a LED del modello attuale.

Passando alla coda, si notano i due terminali di scarico ovali, al contrario della doppia coppia squadrata presente nella Panamera restyling.

Queste modifiche ci fanno pensare ad una variante meno potente della Panamera, caratterizzata quindi da un look ancora più sobrio. Tuttavia, non ci sono informazioni ufficiali al riguardo.

Nessun pensionamento in vista

In ogni caso, visto anche il recente restyling, il modello resterà nella gamma Porsche ancora per molti anni. Lo stesso “boss” della Casa, Oliver Blume, ha dichiarato che verranno sviluppati dei nuovi motori termici per i prossimi modelli. La rivoluzione elettrica, quindi, non stravolgerà la gamma del brand tedesco: un'altra dimostrazione è data dal fatto che la Macan elettrica verrà venduta nel 2023 insieme alle motorizzazioni tradizionali.

Attualmente la Panamera è disponibile con motorizzazioni a benzina 2.9 da 330 e 440 CV e 4.0 da 480 e 630 CV. Nel listino sono presenti anche le versioni ibride plug-in E-Hybrid da 462, 560 e 700 CV.