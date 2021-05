Secondo Dacia, la Duster è la rappresentante ideale del SUV economico: in effetti, tra le promozioni di maggio, colpisce la possibilità di acquistare la vettura con rate di circa 5 euro al giorno.

Questa offerta è valida sia per la Duster a gasolio che per quella turbo GPL, sempre con una rata simile: vediamo la proposta relativa alla versione a gas, di attualità per motivi ecologici ed economici.

La Dacia Duster Comfort 4x2 1.0 TCe 100 ECO-G, dal costo di circa 16.800 euro, riduce il suo prezzo iniziale a 15.610 euro, ad esclusione di IPT e PFU; con un anticipo di 4.550 euro, le rate mensili sono poi 36 da 149,31 euro (TAN 5,25%, TAEG 7,08%), che corrispondono appunto a 5 euro al giorno.

C’è poi la rata finale di 8.400 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più. Nell’esempio sono compresi alcuni servizi, come Finanziamento protetto e Pack service con 3 anni di Furto e incendio e 1 anno di Driver insurance.

Vantaggi

Dacia è solita fare delle proposte economicamente interessanti, sottolineando il basso importo delle rate: qui sono da 150 euro al mese, cioè circa 5 euro giornalieri, con un anticipo non troppo alto, e anche una rata finale tutto sommato sostenibile anche per un rifinanziamento.

Non è previsto un usato in permuta e nell’importo sono compresi anche alcuni servizi; volendo passare al diesel gli importi di anticipo e rata mensile restano più o meno simili.

Svantaggi

L’offerta è su un numero limitato di vetture in stock, e, sebbene gli importi non siano troppo alti, la Casa non prevede aiuti come anticipo o tasso zero, oppure rate procrastinate o rimborsate, come propongono altri concorrenti.

In sintesi