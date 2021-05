La Porsche Taycan l'hanno chiamata Turbo, anche se trattandosi di un'auto elettrica turbo non può essere, perché in quel di Zuffenhausen la tradizione va rispettata anche se di motori endotermici non ce ne sono, né a sbalzo né sotto il cofano anteriore.

L'importanza dei nomi quindi, nomi che non fanno distinzione di alimentazione e che potrebbero vedere nascere una terza versione della prima elettrica della Cavallina: la Porsche Taycan GTS, acronimo di Gran Turismo Sport, a indicare le versioni più sportive (ma non le più potenti) della Casa.

Quella a metà

Si tratta solo di voci di corridoio, rumors che rimbalzano per il web senza trovare conferme ufficiali o ufficiose. Di certo sembra che la gamma della Taycan si stia preparando ad accogliare una nuova variante, da sistemeare a metà tra la versioni base (da 326 a 489 CV) e le Turbo (680 per la "normale", 761 per la Turbo S).

Una potenza che potrebbe quindi aggirarsi intorno ai 500 CV, da accoppiare - se davvero si trattasse di una Taycan GTS - ad un assetto maggiormente sportivo, senza per questo essere eccessivamente rigido e scomodo, e qualche chilo in meno sulla bilancia, a beneficio della dinamica di guida. Certo, visto anche il tipo di carrozzeria e le misure, non si tratterebbe di un'auto da track day, ma una versione ancora più divertente da guidare.

Le altre GTS

La Taycan potrebbe così aggiungersi alla già nutrita schiera di Porsche col badge GTS, dalle 718 Cayman e Boxster alla Cayenne, passando per Macan e la 911, per la quale la versione Gran Turismo Sport deve ancora arrivare. Una gamma di sportive "abbordabili", con potenze giuste per divertirsi ma capaci anche di dare il giusto comfort durante i lunghi viaggi.