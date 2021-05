Sono sempre molto numerose le offerte di maggio per il marchio Seat, che propone molti esempi nella comunicazione ufficiale, anche su ogni singolo modello. Prendiamo ad esempio la promozione sul family SUV Seat Tarraco, disponibile in vari allestimenti e con diverse rateazioni.

Il modello ibrido plug-in può essere acquistato con rata mensile di 349 euro; però l'allestimento con la rata più bassa, evidenziato nella pubblicità generale, è la Seat Tarraco 1.5 EcoTSI 150 CV Style a benzina, dal prezzo promozionato di 25.850 euro, esclusa IPT.

Versando un anticipo di 4.986,83 euro, le rate mensili sono 35 da 259 euro (TAN 3,99%, TAEG 4,97%); al termine, il valore futuro garantito è pari a 14.220,96 euro, con le consuete possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto. In aggiunta, Seat offre due anni in più di garanzia, per un totale di 4 anni o un massimo di 40.000 km.

Vantaggi

La promozione è molto interessante, tenendo conto che la vettura viene offerta con uno sconto superiore ai 5.000 euro senza necessità di permuta o rottamazione. Questo consente di ottenere una rata mensile di circa 260 euro, che comprende anche l’estensione di garanzia fino a 4 anni, superiore quindi ai 35 mesi di rata.

Svantaggi

Questo modello è alla base della gamma Tarraco, e il prezzo non comprende eventuali optional aggiuntivi: se si desiderano versioni superiori, meglio cercare altri esempi, anche nello stesso sito ufficiale.

In sintesi