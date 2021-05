Le promozioni di maggio riguardano ogni genere di vettura: anche un modello come Mazda2, equipaggiato con il moderno 1.5 Skyactive-G M Hybrid da 90 CV. La motorizzazione mild-hybrid di Mazda consente di accedere all’Ecobonus Mazda, rottamando una vettura di oltre 10 anni di anzianità.

Per questa Mazda2, in allestimento Evolve, il contributo arriva fino a 2.500 euro, portando il listino da 18.300 a 15.800 euro. Con un anticipo di 4.170 euro, le rate mensili sono 36 da 168,89 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,84%), mentre la rata finale ammonta a 7.686 euro, per un totale di 15.000 km l’anno e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

In questo finanziamento di esempio sono in omaggio due tagliandi con il programma di manutenzione Mazda Service Plus Essence, però sono disponibili molte altre assicurazioni facoltative, anche sulla protezione sul credito.

Vantaggi

Il motore ibrido, dalla tecnologia Skyactive nata in Mazda, è già un buon biglietto da visita: se poi si aggiunge lo sconto di 2.500 euro e una rata che non arriva a 170 euro, l’offerta diventa ancora più interessante. In regalo ci sono poi due tagliandi, ma è anche disponibile un’ampia gamma di assicurazioni facoltative di includere nella rata.

Svantaggi

L’offerta richiede la rottamazione di una vettura di oltre 10 anni, ed è valida sui modelli in stock; inoltre, l’esempio è modulato sul modello base: con qualche accessorio è facile salire di prezzo, in aggiunta ai consueti oneri finanziari.

In sintesi