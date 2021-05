Le compatte di Audi ancora più potenti ed efficienti. La Casa dei quattro anelli presenta la nuova gamma di propulsori TFSI omologati WLTP 3.0 che consentono un risparmio di carburante e prestazioni più elevate rispetto alle unità precedenti.

I motori sono disponibili per A1 Sportback, Q2 e A3 Sportack e Sedan.

Un 2.0 con tanta verve

Il protagonista del rinnovamento è il 2.0 TFSI abbinato alle versioni 40 dei vari modelli. Il propulsore è stato aggiornato con filtro antiparticolato e un’iniezione supplementare di carburante nel collettore di aspirazione. In termini semplici, questa soluzione contribuisce a ridurre le emissioni e ad aumentare l’efficienza del motore.

Audi A1 Sportback

Si parte con la piccola A1 Sportback che può contare sulla declinazione da 207 CV e 320 Nm di coppia. Rispetto alla generazione precedente, Audi segnala 7 CV in più e una riduzione dei consumi del 5%.

In combinazione col cambio automatico a doppia frizione S tronic, l’A1 40 TFSI accelera da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi e raggiunge i 245 km/h. I consumi si attestano tra i 6,6 e 6,8 litri/100 km con emissioni comprese tra 149 e 155 g/km di CO2.

190 CV per Q2 e A3

Il nuovo 2.0 TFSI è montato anche da Q2 e A3 Sportback e Sedan in cui eroga 190 CV e 320 Nm di coppia in abbinamento alla trazione integrale quattro. La Q2 40 TFSI S tronic scatta da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi con una velocità massima di 231 km/h.

Secondo Audi, i consumi sono ridotti del 10% rispetto all’unità precedente e sono compresi tra 7,2 e 7,8 litri/100 km ed emissioni di 163-178 g/km di CO2. Per la Q2, quindi, si tratta di una versione di "raccordo" tra la 35 da 150 CV e la sportivissima SQ2 da 300 CV.

Audi Q2 Audi A3 Sportback

Infine, ci sono le compatte A3. Entrambe fanno segnare un tempo di 7 secondi nello 0-100 km/h con percorrenze di 14 km/litro ed emissioni tra 160 e 170 g/km di CO2.

I prezzi

L’Audi A1 Sportback 40 TFSI S tronic da 207 CV è proposta negli allestimenti top di gamma S line Edition e Identity Black da 32.875 euro. L’Audi Q2 40 TFSI quattro S tronic da 190 CV, invece, parte da 37.750 euro.

Il listino dell’A3 con motore 2.0 da 190 CV parte da 42.750 euro per la versione Sportback e da 43.550 euro per la Sedan. Entrambe le berline compatte sono disponibili negli allestimenti Business Advanced ed S line edition.