Le consegne della nuova Peugeot 308 inizieranno a fine settembre 2021, ma con il listino italiano già disponibile e gli ordini appena aperti è possibile capire come la cinque porte francese si posiziona sul mercato, ovvero quanto costa rispetto alle più dirette concorrenti.

Per fare questo primo confronto di prezzi abbiamo scelto la versione centrale della gamma, vale a dire la nuova Peugeot 308 PureTech Turbo 130 S&S con il suo motore 1.2 a benzina da 130 CV, il cambio manuale a 6 marce e l'allestimento intermedio Allure.

Il prezzo di listino è di 26.750 euro e a questa Peugeot 308 "cuore di gamma" abbiamo affiancato le versioni più simili di Ford Focus, Hyundai i30, Kia Ceed, Opel Astra, Renault Megane, Seat Leon e Volkswagen Golf.

Una spesa da metà lassifica

Il primo confronto di prezzo, per tutte relativo al listino senza offerte e promozioni, ci mostra come la nuova Peugeot 308 si vada a piazzare quasi al centro di questa particolare classifica dei costi, con la Megane che impone la spesa più alta e la Seat Leon che risulta la più economica. La graduatoria va però spiegata bene e infatti trovate più sotto tutte le informazioni per un raffronto preciso.

Peugeot 308 Volkswagen Golf Ford Focus

Prezzo Dotazioni in più

(rispetto alla 308) Dotazioni in meno

(rispetto alla 308) Renault Megane R.S. LINE TCe 140 29.150 euro - - Easy Access System

- Touchscreen da 9,3”

- Riconoscimento segnali stradali Volkswagen Golf 1.5 TSI EVO ACT Life 27.450 euro + Cruise control adattivo - Climatizzatore 1 zona

- Cerchi in lega da 16”

- Vetri posteriori oscurati Opel Astra 1.2 Turbo 130cv S&S MT6 Business Elegance 26.750 euro - - Cerchi in lega da 16”

- Vetri posteriori oscurati Peugeot 308 PureTech Turbo 130 S&S Allure 26.750 euro - - Kia Ceed 1.0 T-GDi 120 CV MHEV DCT Style 26.250 euro* + Mild hybrid

+ Cambio automatico DCT 7 marce - Touchscreen da 8''

- Vetri posteriori oscurati Hyundai i30 1.0 T-GDI iMT 48V Prime 26.200 euro + Mild hybrid

+ Mantenimento corsia - Cerchi in lega da 16”

- Touchscreen da 8''

- Riconoscimento segnali stradali Ford Focus 1.0 Ecoboost 125 CV ST-Line 26.050 euro - - Strumentazione digitale

- Touchscreen da 8"

- Vetri posteriori oscurati

- Abbaglianti automatici

- Riconoscimento segnali stradali Seat Leon 1.5 TSI 130 CV Business



25.950 euro* + Cruise control adattivo - Climatizzatore 1 zona

- Videocamera posteriore

- Sensori anteriori

- Vetri posteriori oscurati * prezzo di listino + vernice obbligatoria

Peugeot 308, il vantaggio di una dotazione ricca

Per ottenere questo buon risultato, la Peugeot 308 parte dal vantaggio di una dotazione già piuttosto completa anche nel secondo livello di allestimenti, la Allure che, tra le altre cose, include cerchi in lega da 17", fari full LED, abbaglianti automatici, strumentazione digitale, climatizzatore automatico bizona, vetri posteriori oscurati, sensori di parcheggio davanti e dietro, oltre a telecamera a 180°, sedili sportivi e navigatore su schermo touch da 10".

Peugeot 308 Opel Astra Renault Megane

L'unica a offrire due importanti dotazioni in più a un prezzo simile è la Kia Ceed che propone la motorizzazione mild hybrid e il cambio automatico doppia frizione a 7 marce. La concorrente diretta per eccellenza, la Volkswagen Golf, manca invece nella dotazione di serie dei cerchi da 17" e del climatizzatore bizona, vantando però in più il cruise control adattivo.

Le vernici gratuite e quelle obbligatorie

Un capitolo a parte, spesso poco considerato, è quello delle vernici. La nuova Peugeot 308 offre senza sovrapprezzo il colore Verde Olivine metallizzato delle foto ufficiali di presentazione, mentre altre preferiscono puntare sulle tinte pastello gratuite.

Peugeot 308 Hyundai i30 Kia Ceed

C'è chi poi, come Kia e Seat, mette a pagamento tutte le vernici, per cui il prezzo finale deve essere in questi casi aumentato rispettivamente di 450 e 350 euro per il colore di base. Qui sotto trovate l'elenco delle tinte gratis e di quelle "obbligatorie" a pagamento.

Vernice gratuita o obbligatoria Renault Megane R.S. LINE TCe 140 Rosso Passion metallizzato (gratis) Volkswagen Golf 1.5 TSI EVO ACT Life Grigio Urano (gratis) Opel Astra 1.2 Turbo 130cv S&S MT6 Business Elegance Peperoncino Red metallizzato (gratis) Peugeot 308 PureTech Turbo 130 S&S Allure Verde Olivine metallizzato (gratis) Kia Ceed 1.0 T-GDi 120 CV MHEV DCT Style Cassa White pastello (450 euro) Hyundai i30 1.0 T-GDI iMT 48V Prime Engine Red pastello (gratis) Ford Focus 1.0 Ecoboost 125 CV ST-Line Race Red solida (gratis) Seat Leon 1.5 TSI 130 CV Business Bianco pastello (350 euro)

Anche col motore 1.2 la 308 sta nel mezzo

Un ultimo dato su cui ragionare per poter paragonare al meglio tutte le hatchback rivali della nuova Peugeot 308 è quello della motorizzazione, ovvero le piccole differenze di cilindrata, potenza, coppia e consumi che possono risultare decisive al momento della scelta d'acquisto.

Motore Potenza Coppia Consumo medio WLTP Renault Megane R.S. LINE TCe 140 1.3 turbo benzina 4 cilindri 140 CV 240 Nm 5,7 l/100 km Volkswagen Golf 1.5 TSI EVO ACT Life 1.5 turbo benzina 4 cilindri 131 CV 200 Nm 4,7 l/100 km Opel Astra 1.2 Turbo 130cv S&S MT6 Business Elegance 1.2 turbo benzina 3 cilindri 130 CV 225 Nm 5,2 l/100 km Peugeot 308 PureTech Turbo 130 S&S Allure 1.2 turbo benzina 3 cilindri 130 CV 230 Nm 5,3 l/100 km Kia Ceed 1.0 T-GDi 120 CV MHEV DCT Style 1.0 turbo benzina 3 cilindri 120 CV 200 Nm 5,4 l/100 km Hyundai i30 1.0 T-GDI iMT 48V Prime 1.0 turbo benzina 3 cilindri 120 CV 172 Nm 5,2 l/100 km Ford Focus 1.0 Ecoboost 125 CV ST-Line 1.0 turbo benzina 3 cilindri 125 CV 170 Nm 4,2 l/100 km Seat Leon 1.5 TSI 130 CV Business 1.5 turbo benzina 4 cilindri 130 CV 200 Nm 5,4 l/100 km