In altre occasioni, abbiamo preso in considerazione le offerte di noleggio a lungo termine sulle Alfa Romeo; per il mese di giugno vediamo invece una classica promozione con mini rate e maxi rata finale, prendendo come esempio una Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbo Diesel 160 CV in allestimento Business.

Il prezzo di listino iniziale è di 53.500 euro, ma senza permuta o rottamazione la Casa propone una riduzione di ben 11.000 euro. Partendo quindi da 42.500 euro, si versa un anticipo di 10.320 euro, con successive 48 rate mensili di 349 euro (TAN 5,95%, TAEG 6,99%), compresi i 3,50 euro di spese di incasso rata.

Al termine, la rata finale ammonta a 23.099,58 euro, per un massimo di 90.000 km e 0,05 euro per ogni chilometro in più.

Vantaggi

Salta subito all’occhio lo sconto di 11.000 euro, senza permuta o rottamazione; anzi, un’eventuale permuta può servire a compensare l’anticipo. Le rate sono piuttosto basse in rapporto al costo totale, con 349 euro al mese, comprendenti anche le spese di incasso, e anche il costo di esubero chilometrico è uno dei più bassi tra le proposte del mese.

Svantaggi

E’ vero che si tratta di un’auto da oltre 53.000 euro, ma l’anticipo di 10.320 euro è piuttosto sostenuto: di solito, infatti, si accede a questi finanziamenti con un’auto in permuta, magari sfruttando un precedente Valore Futuro Garantito. Stessa cosa al termine dei quattro anni di rate: difficilmente si pagheranno gli oltre 23.000 euro di rata finale.

In sintesi