L'Audi RS 7 ha 600 CV, e si potrebbe pensare che bastino e avanzino a ogni tipo di automobilista, anche perché pur sempre di una berlina/coupé ben lontana dall'essere un "missile" da pista. Eppure - sappiamo bene che accade praticamente sempre - c'è chi non si accontenta. E ha deciso che 600 possono essere solo un buon punto di partenza.

Quindi si prende il V8 biturbo di 4 litri e si inizia a lavorare modificandolo in maniera più che pesante, dimenticando l'aspetto da GT dell'Audi RS 7 normale, che alle prestazioni abbina un comfort di altissimo livello, facendo il possibile per arrivare là dove solo le hypercar osano. A lavoro finito ecco arrivare 1.050 CV di potenza. E un sound spaccatimpani.

Senti che roba

Prima di continuare a leggere cliccate play sul video che trovate qui sotto. Quelle che sembrano smitragliate sono in realtà le cattivissime note che escono dagli scarichi della Audi RS 7 modificata, rese grazie a uno scarico MG Motorsport completamente libero, accoppiato a un downpipe della PowerDivison.

Scoppiettii che danno voce al V8 pesantemente elaborato, a cominciare dalle turbine Hybrid Turbos LM990, con intercooler completamente nuovi. Rimane invece intatto il modulo mild hybrid da 48 V.

Ma prima si parlava di hypercar e, al di là dell'eccezionale potenza di 1.050 CV e 1.200 Nm di coppia, anche le prestazioni sono da Olimpo delle auto. I dati ufficiali dicono infatti che l'Audi RS 7 è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 2,48" e in altri 4,63" si toccano i 200 km/h. Da far impallidire i tempi già notevoli della RS 7 di serie, con i suoi 3,6" per toccare i 100 km/h con partenza da ferma.

C'è tutto

A far da cornice alle stratosferiche prestazioni della berlina degli Anelli trasformata in missile terra-terra ci sono tutti i vari sistemi che si trovano sulla versione di serie, dagli assistenti alla guida di Livello 2 al cockpit digitale, passando per sedili sportivi rivestiti in pelle, inserti in alluminio e carbonio in abitacolo e tanto ancora. Il prezzo? Sconosciuto.