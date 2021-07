La storia di Porsche è costellata di supercar estreme. No, non pensate alle varie declinazioni dell'immortale 911, ma alle varie 959, Carrera GT e 918 Spyder. Un terzetto di auto destinate a segnare un "prima" e un "dopo" per la Casa di Zuffenhausen, assieme alla 911 GT1 stradale, versione targata della supercar che corse nel Campionato GT, 24 Ore di Le Mans compresa.

E prorio a quest'ultima si dovrebbe ispirare la nuova hypercar della Cavallina che, stando a quanto riportato dalla testata Drive - che a sua volta cita dipendenti della filiale statunitense di Porsche - la Casa tedesca starebbe già sviluppando l'erede della GT1, l'hypercar che segnerà il ritorno a Le Mans.

Si può già ordinare

Secondo i rumors quella che di fatto sarà l'erede di GT1 e 918 Spyder sarebbe già stata prenotata, con depositi a più zeri da parte di facoltosi appassionati, e le prime foto sarebbero pronte per la pubblicazione, prevista per il prossimo agosto. Per ora si tratta solo voci, di una raccolta di "si dice che" alla quale manca del tutto anche solo il minimo accenno di ufficialità.

Delle intenzioni di Porsche di produrre una nuova hypercar però si parla da tempo, e il suo ritorno a Le Mans proprio nella classe che la vedrà competere - tra le altre - con Ferrari è la prova provata che un nuovo mix tra endotermico ed elettrico (sviluppato per le massima prestazioni) troverà spazio sotto una carrozzeria firmata Porsche.

Powertrain che per la variante da pista non potrà superare i 690 CV per la parte endotermica e i 200 kW (272) per l'elettrica, mentre nella controparte stradale sarà libero da regole e potrebbe superare di slancio i 1.000 CV, andando a sfidare le varie Mercedes-AMG One, Aston Martin Valkyrie e via dicendo.

Si potrebbe così realizzare il progetto anticipato, ma mai realizzato, nel 2017 con la Porsche 919 Street, versione stradale del bolide ibrido 3 volte sul gradino più alto del podio a Le Mans e - in configurazione Evo - auto più veloce di sempre al Nurburgring.

L'abbiamo già vista?

Ma come saranno le forme della nuova Porsche 911 GT1? Domanda da un milione di euro, anche se (parte) della risposta potremmo già conoscerla. Ad aprile 2021 infatti abbiamo pubblicato i bozzetti di quella che tutti indicavano come la nuova hypercar Porsche, ispirata - in parte - alla 917 concept del 2019.

Il bozzetto della prossima hypercar Porsche Porsche 919 Street

Se le voci che indicano agosto come il mese buono per vedere le prime foto della erede della 918 Spyder l'attesa durerà ancora poco.