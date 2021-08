Tornano gli incentivi statali, anche se con qualche lieve aggiustamento: le Case automobilistiche come Audi sono già pronte ad offrire sostanziosi sconti sul listino, ad esempio su vetture ibride plug-in come la Q3 Sporback.

Nell’offerta ufficiale, che scade il 31 agosto, per l’Audi Q3 Sportback 45 TFSI e S tronic S line edition c’è innanzi tutto una doppia riduzione del listino, da parte di Audi e dello Stato, per un totale di 5924,96 euro: si scende infatti da 58.065 a 52.140,04 euro.

Poi c’è un anticipo da versare di 13.844,40 euro, al quale seguono 35 rate da 349 euro (TAN 3,74%, TAEG 4,32%). Al termine, la maxi rata finale, che è anche valore futuro garantito, è pari a 30.245,71 euro, con le consuete possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto.

In questa offerta sono comprese anche l’estensione di garanzia Audi Extended Warranty per 1 anno o 60.000 km, e la manutenzione Premium Care per 24 mesi o 30.000 km. In ogni caso, Audi Value permette sempre di personalizzare anticipo, rata, durata, chilometraggio ed eventuali servizi aggiuntivi.

Vantaggi

Un’offerta su una vettura che ha avuto un buon riscontro dal mercato, peraltro nella recente versione con il 1.4 TFSI ibrido plug-in, che dispone anche di cambio automatico, personalizzazione S line, cerchi da 19”, proiettori full LED e altri accessori. Buono lo sconto iniziale, e interessanti le aggiunte di tre anni di garanzia e due anni di assistenza per questa proposta.

Svantaggi

Manca nell’esempio l’indicazione sul chilometraggio totale e le penali in caso di superamento del limite; bisogna anche prestare attenzione a oneri finanziari ed eventuali spese aggiuntive, come gli accessori nelle auto proposte. In questa specifica offerta, l’anticipo di oltre 13.800 euro non è bassissimo.

In sintesi