L’anti Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid sta per arrivare. La gamma della Mercedes AMG GT Coupé 4 sta per allargarsi con una nuova potentissima aggiunta in grado di reggere il confronto con la rivale da 700 CV.

Dopo averla mostrata la prima volta la scorsa primavera, Mercedes ha pubblicato un nuovo teaser della super ammiraglia sportiva annunciando che verrà svelata ufficialmente il 1° settembre.

La prima E-Performance

Le foto e i video spia e alcune prime informazioni ufficiali hanno già anticipato tanti contenuti della nuova versione dell’AMG GT Coupé 4. Tuttavia, non si sa ancora che nome avrà: in un primo momento appariva scontata la sigla “GT 73e”, ma alcune voci parlano di un possibile “AMG GT 63 E-Performance”.

“E-Performance”, infatti, sarà il badge dedicato ai nuovi modelli estremi della casa tedesca. Dopo il debutto sull’AMG GT Coupé 4, ritroveremo l’architettura ibrida plug-in sulla C 63 AMG che riceverà un 2.0 4 cilindri elettrificato.

V8 ed elettroni “a braccetto”

A prescindere dal nome, sappiamo che la versione più cattiva dell’AMG GT Coupé 4 monterà un 4.0 litri V8 (conosciuto internamente col codice M177) abbinato ad un un’unità elettrica composta da un motore elettrico, una trasmissione a due rapporti e un differenziale a slittamento limitato. Il solo propulsore elettrico sarebbe in grado di raggiungere una potenza di picco di 150 kW (circa 204 CV) e una coppia istantanea di 320 Nm.

Ad alimentare il tutto ci sarebbe un pacco batterie da 6,1 kWh pesante 89 kg. Complessivamente il powertrain dovrebbe erogare circa 815 CV e 1.001 Nm di coppia.

Vista la potenza e la tecnologia di questa variante, è probabile che il prezzo di listino supererà i circa 180 mila euro necessari per la 63 S 4Matic+. Aspettiamoci cifre intorno ai 200 mila euro per entrare dritta nel regno di supercar come Ferrari e Lamborghini. Anche perché lo scatto 0-100 km/h sarà di circa 3 secondi, proprio come quello di un modello super sportivo.