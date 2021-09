Anche i modelli a benzina di Renault possono accedere fino al 30 settembre agli incentivi statali sulla rottamazione, fino ad esaurimento dei fondi: la Casa francese propone quindi soluzioni di esempio su modelli popolari come la Clio Zen TCe 90, che peraltro non è alla base della gamma.

Per questa Clio, che costa ufficialmente 18.450 euro chiavi in mano, viene proposto un prezzo iniziale di 11.750 euro, in caso di rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 immatricolato fino al 31/12/2010 e di proprietà del cliente da almeno 12 mesi.

Con un anticipo di 2.350 euro, si versano 36 rate da 98,10 euro (TAN 5,25%, TAEG 7,19%), e una rata finale di 8.856 euro; il chilometraggio massimo è di 30.000 km, con 0,10 euro da versare per ogni chilometro percorso in più.

Nell’esempio sono compresi alcuni servizi: Finanziamento protetto e Pack Service che include 3 anni di assicurazione furto e incendio, 1 anno di driver insurance, estensione di garanzia per 3 anni o 60.000 km.

Vantaggi

Su un modello ben diffuso e dalle dotazioni buone come la Clio a benzina da 90 CV in allestimento Zen si può ottenere uno sconto iniziale di 6.700 euro complessivi. L’anticipo è piuttosto basso anche senza permuta, e le rate sono inferiori a 99 euro al mese; in più, l’offerta comprende alcuni servizi.

Svantaggi

Da controllare sempre gli oneri finanziari e le eventuali spese aggiuntive anche per eventuali accessori. L’offerta Renault richiede la rottamazione di un’auto con caratteristiche specifiche, fino a disponibilità dei fondi statali.

In sintesi