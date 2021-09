Nella offerte di settembre sono coinvolte anche molte versioni a benzina che rientrano nelle iniziative dell’Ecobonus statale con rottamazione: ad esempio, Opel promuove un’offerta sulla nuova Crossland Edition, con il motore 1.2 da 83 CV dotato di Start & Stop e cambio manuale a 5 marce.

Con sconto e incentivo, il listino iniziale scende a 16.200 euro, con un’ulteriore riduzione a 14.700 euro se si aderisce al finanziamento Scelta Opel. Piuttosto bassi i valori dell’anticipo, 1.200 euro, e delle rate mensili, che sono 35 da 149 euro (TAN 5,95%, TAEG 7,66%); al termine, la rata finale è di 10.841,61 euro, per un totale di 30.000 km.

Per accedere all’offerta occorre richiedere lo “Speciale Voucher” dal sito Opel, mentre per l’Ecobonus è necessaria la consueta rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011; c’è però un ulteriore sconto di 750 euro se si richiede un preventivo mediante il form online nel sito ufficiale.

Vantaggi

La Opel Crossland, recentemente rinnovata, è dotata di un buon numero di accessori anche se la versione in offerta è il modello di accesso alla gamma, e si può acquistare a condizioni interessanti. Colpiscono in particolare gli importi non eccessivi di anticipo e delle rate mensili, con prima rata a 30 giorni, e la possibilità di ulteriori 750 euro di sconto richiedendo un preventivo online: una pratica che sarà sempre più diffusa nel prossimo futuro.

Svantaggi

E’ necessaria la rottamazione di un veicolo decennale per ottenere il massimo dello sconto, con la disponibilità dei fondi statali. Occorre calcolare bene gli oneri finanziari, i costi degli eventuali accessori in più, e qualche servizio aggiuntivo, facoltativo ma non incluso nell’esempio di Opel; manca anche l’importo da pagare in caso di esubero chilometrico.

In sintesi