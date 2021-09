Continua il giro del mondo della Toyota Corolla Cross. Dopo Thailandia e Stati Uniti, la versione crossover della berlina compatta sbarca anche nel mercato giapponese.

Se i due modelli pensati per i primi due paesi sono praticamente identici, quello per la madrepatria di Toyota è piuttosto diverso. Niente da fare, però, per l’Italia: al momento, la Corolla Cross non è destinata all’Europa.

Vestita per il Giappone

La versione giapponese si distingue per un frontale completamente ridisegnato. La calandra è più grande e i fari hanno una grafica differente. Inoltre, le protezioni in plastica sono molto più evidenti e donano un look robusto al crossover Toyota.

Al di là di cerchi in lega specifici da 17” e 18” per il mercato del Sol Levante, le fiancate sono praticamente immutate. Pochi cambiamenti anche per il posteriore che mostra un disegno muscoloso e vagamente ispirato alla RAV4.

A giudicare dalle foto, l’abitacolo si conferma arioso e ben illuminato anche grazie alla presenza del tetto panoramico. Generoso il bagagliaio con una capacità minima di 487 litri.

Ibrida ed efficiente

La Toyota Corolla Cross è disponibile con motori 1.8 a benzina e full hybrid. Nella versione ibrida è presente la trazione integrale elettrica e Toyota parla di un consumo di 26,2 km/l. La Casa non ha ufficializzato la potenza, ma è probabile che non sia molto distante dai 184 CV erogati dalle Corolla “italiane”.

In Giappone il crossover parte dall’equivalente di circa 15 mila euro per la versione base a benzina fino ai 24.500 euro del top di gamma ibrido.

Come detto, comunque, ancora non è previsto l’arrivo in Europa. Al momento, i crossover e SUV Toyota sono la Yaris Cross, la C-HR (lunga 6 cm in meno della Corolla Cross), la RAV4, la Land Cruiser e l’Highlander. Non è escluso che in futuro, vista la motorizzazione ibrida e la sempre maggiore richiesta di modelli a ruote alte, Toyota possa allargare il proprio listino con la Corolla Cross.