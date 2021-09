Nei listini Lancia c’è di fatto una sola vettura, la Ypsilon, ma costantemente aggiornata e sempre in promozione, anche a settembre. Ad esempio, c’è un’offerta sulla versione Ecochic GPL, secondo la Casa in grado di percorrere oltre 900 km sul ciclo misto: si compra tutta solo con le rate, senza anticipo né rate finali, e iniziando a pagare ad anno nuovo.

Nel dettaglio la Lancia Ypsilon Silver 1.2 8v 69 CV GPL viene a costare, escluse IPT e PFU, 16.800 euro; il prezzo in promozione è di 12.900 euro, che scende ancora a 11.400 euro con il finanziamento Contributo Prezzo.

Non è previsto anticipo, mentre le rate mensili sono 84 da 184 euro (TAN 6,85%, TAEG 9,54%), comprese le spese di incasso rata di 3,50 euro. Al termine non è prevista una maxi rata: la vettura diventa di proprietà. Per aderire all’offerta, occorre la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011.

Vantaggi

Le offerte sulla Ypsilon sono sempre un po’ diverse dalla concorrenza, anche all’interno dello stesso gruppo: qui ad esempio alla sconto rottamazione segue il pagamento delle sole 84 rate da 184 euro, non particolarmente alte e che comprendono anche i costi di incasso.

Svantaggi

Di solito lo svantaggio principale, per promozioni come queste di Lancia, è dato dal finanziamento molto lungo, che impegna per 7 anni: la rata rimane molto bassa, ma attenzione alle spese, con un TAEG prossimo al 10%.

In sintesi