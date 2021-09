L'inaugurazione del Porsche Experience Center di Franciacorta (il più grande del mondo) è messa in archivio e il weekend del 2 e 3 ottobre ecco arrivare il battesimo del fuoco: il Porsche Festival 2021, l'evento che da anni raccoglie tutti gli appassionati della Cavallina coinvolgendoli con eventi di tutti i tipi e per tutti i gusti.

Due giorni intensi all'insegna dell'universo della Casa di Zuffenhausen, con modelli di oggi e di ieri, da bolidi stradali a sportive per la pista che hanno scritto la storia del motorsport, passando naturalmente per le novità con assetto riazlato e motori 100% elettrici.

Porsche Festival 2021, il programma

Come da tradizione il Porsche Festival ospiterà una tappa della Carrera Cup, il trofeo monomarca che vede protagonista la 911 GT3 Cup alla quale, tra qualche anno, potrebbe succedere la versione di serie della Mission R, elettrica da più di 1.000 CV. Ma questa è un'altra storia.

Le gare rappresentano il culmine sportivo dell'evento, ma non l'unica attrazione del weekend. La pista sarà aperta anche ai clienti con sessioni di hot lap a bordo delle auto di proprietà o messe a disposizione da Porsche. E grazie alle tante novità del Porsche Experience Center di Franciacorta si potranno anche provare i SUV su tracciati offroad, mettere alla prova il proprio "manico" con la Drifting Academy o nella parte dedicata alla guida sicura.

Non mancano poi spazi dedicati al relax come l'hospitality o al buon cibo con la gourmet experience.

Porsche Festival, i biglietti

La voglia di tornare a eventi dal vivo ha fortemente contagiato l'edizione 2021 del Porsche Festival, con un quasi totale sold out di biglietti. La giornata di sabato 2 ottobre non è più disponibile, mentre per domenica 3 ottobre si possono acquistare unicamente i biglietti per il paddock (25 euro) che danno accesso alle tribune per la Porsche Carrera Cup, al Porsche Village e alla parata (solo se clienti).

Per tutte le informazioni potete collegarvi al sito ufficiale dell'evento.