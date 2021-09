Da tempo si parla di una Porsche 718 elettrica. Inizialmente si pensava che, almeno in un primo momento, la gamma potesse contare sia su versioni a benzina che a batteria, ma una nuova voce chiarisce i piani della Casa tedesca.

Secondo alcune fonti interne, non ufficiali, citate da Car and Driver, Porsche progetta una 718 solo elettrica.

Derivata dalla Mission R

I motori a benzina, quindi, sembrano avere i giorni contati. Così come le attuali forme della sportiva. Sempre stando alla testata americana, il design della 718 elettrica sarà fortemente ispirato alla concept Mission R mostrata al Salone di Monaco a inizio settembre. Tuttavia, oltre a rendere più “stradale” la carrozzeria del prototipo, ci sono altri problemi che Porsche starebbe affrontando.

Il primo riguarda il peso. Il brand tedesco punterebbe ad un massimo di 1.655 kg (circa 300 kg in più dell’attuale modello), ma non è facile a causa dell’ingombro delle batterie. Per provare a raggiungere questo obiettivo, Porsche starebbe sviluppando una versione corta della piattaforma PPE (la stessa che darà vita alla Macan elettrica).

Autonomia e potenza

Poi c’è la questione dell’autonomia. Porsche vorrebbe raggiungere un minimo di 400 km e rendere disponibili versioni sia col solo motore posteriore sia con un'unità elettrica su ogni asse per sviluppare la trazione integrale. A livello di potenza si potrebbe non essere molto distante dai 450-500 CV delle versioni di media gamma della 911.

La 718 sarà disponibile sia in versione coupé Cayman che roadster Boxster. Entrambi i modelli dovrebbero debuttare nel 2024.

Non è ancora tempo, invece, per vedere una Porsche 911 totalmente elettrica. La Casa tedesca, però, ha già iniziato la transizione verso la batteria. Oltre alla Taycan e alla Taycan Cross Turismo, nel 2023 vedremo la Macan e non è esclusa la possibilità di una Cayenne ad emissioni zero.