La rivoluzione della Chevrolet Corvette Stingray C8, col motore per la prima volta sistemato in posizione posteriore centrale, continua a far discutere gli appassionati di tutto il mondo e intanto la "fidanzata d'america" (questo il soprannome della sportiva) si prepara a un nuovo step evolutivo con la presentazione della Corvette Z06, incarnazione ancora più potente ed estrema.

Una versione che negli anni ha costantemente alzato l'asticella delle prestazioni, con meccanica modificata, aerodinamica dedicata e naturalmente un lavoro certosino per "spremere" al massimo il V8 che da sempre la muove. Tutti elementi che si ritroveranno sulla nuova incarnazione, attesa al debutto per il 26 ottobre.

Quanto sale

Di informazioni precise non ce ne sono ancora, anche se da più parti pare che la nuova Chevrolet Corvette Z06 spingerà la lancetta (digitale) del contagiri fino a 8.500/8.600 giri. Con la capacità di far salire la voce, come si sente dal video teaser che trovate qui sotto, come ormai pochi modelli sanno fare.

Quello che sappiamo è che il V8 non sarà il 6.2 della Corvette "normale", ma avrà cilindrata di 5,5 litri, albero piatto e potrebbe avere - come la versione precedente - la sovralimentazione - con compressore volumetrico - per salire vertiginosamente di potenza. Se la Corvette classica infatti raggiunge i 482 CV (aspirati), la Corvette ZO6 dovrebbe superare di slancio i 600 CV, probabilmente issandosi sopra i 634 della precedente generazione per sfiorare i 659 della Z06 R Edition.

Dalla pista alla strada

I cambiamenti estetici sono invece già stati svelati dalle prime foto ufficiali pubblicate a fine settembre, a mostrare una Chevrolet Corvette Z06 con aerodinamica ritoccata per fendere meglio l'aria, senza però arrivare agli eccessi della Corvette che corre nelle gare di endurance. Ci sarà si una nuova ala posteriore, ma ben più discreta di quella utilizzata nel motorsport.

A livello di abitacolo dovrebbero esserci nuovi sedili ancora più avvolgenti e qualche dettaglio dedicato, lasciando però intatto lo stile dell'arredamento. Rimarrà poi la possibilità di scegliere tra carrozzeria coupé e cabrio.