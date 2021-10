E’ il momento del ripristino degli incentivi statali su tutte le categorie di vetture meno inquinanti; ci sono però offerte che non prevedono sconti rottamazione: è il caso, tra le promozioni di ottobre, dell’Audi Q5 Sportback con il finanziamento Audi Value.

La Q5 motorizzata con il 2 litri 50 TFSI ibrida plug-in, a trazione quattro e con cambio S tronic, supera infatti i 200 g/km di emissioni di CO2, ed è pertanto esclusa dagli incentivi con rottamazione.

Audi e le concessionarie aggiungono alcuni vantaggi sull’acquisto, a cominciare dalla dotazione di serie: tecnologia adattiva, pacchetto S line plus, cerchi da 20”, fari full LED, Audi virtual cockpit plus, navigazione MMI plus.

Con uno sconto di 2.562 euro, il listino da 71.280 scende a 68.718 euro; l’anticipo è pari a 22.445,79 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 499 euro (TAN 4,74%, TAEG 5,30%). La rata finale è pari a 34.909,52 euro, con le consuete opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto.

Nell’importo sono compresi alcuni servizi: l’estensione di garanzia Audi Extended Warranty di un anno o 60.000 km totali, e la Manutenzione Premium Care per due anni o 30.000 km.

Vantaggi

L’offerta Audi Value consente di variare anticipo rate intermedie e maxi rata con una certa libertà, anche in funzione di parametri come vettura in permuta, durata del finanziamento o chilometraggio massimo.

La Q5 Sportback, quindi, può esser acquistata con una rata mensile di circa 500 euro, e in più ci sono estensione di garanzia, costi di manutenzione ordinaria e alcuni accessori compresi, come il pacchetto S line plus.

Svantaggi

Lo sconto iniziale offerto da Audi non è altissimo, e l’anticipo risulta di conseguenza piuttosto sostenuto, anche se proporzionato al costo complessivo della vettura: meglio, quindi, disporre di un’auto da dare in permuta. Calcolare bene gli oneri finanziari, ma anche i costi di eventuali accessori in più.

In sintesi