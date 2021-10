Seppure in una situazione un po’ confusa nel mese di ottobre per quel che riguarda gli incentivi statali, le Case hanno continuato a proporre offerte che prevedono varie tipologie di sconti.

Kia, per esempio, ha inserito un’offerta fino al 31 ottobre 2021 per la gamma XCeed; nella versione 1.0 T-GDi con alimentazione GPL, la Casa coreana affianca allo sconto statale di 1.500 euro altri due vantaggi: 5.561 euro in caso di adesione al leasing K-Lease, e un extra sconto sui MY 2021 e 2020 di 1.000 euro.

Guardando i numeri, il prezzo di partenza della Kia XCeed 1.0 T-GDi 117 CV GPL Urban di 25.850 euro scende fino a 17.790 euro. Con un anticipo di 4.155,02 euro, i canoni mensili sono 35 da 158,83 euro (TAN 3,94%, TAEG 5,76%), mentre l’eventuale riscatto è pari a 11.684 euro, oppure si può optare per sostituzione o restituzione.

Trattandosi di un leasing, nella rata sono compresi alcuni servizi: il programma facoltativo di manutenzione Kia per 36 mesi/45.000 Km e la polizza assicurativa furto incendio obbligatoria per 36 mesi, calcolata sulla provincia di Firenze.

Vantaggi

Potendo accedere anche ai fondi statali, lo sconto di 8.000 euro è piuttosto consistente in rapporto al prezzo di listino della Kia XCeed. Il leasing per privati, con gli importi calcolati con IVA, consente poi di aggiungere alla rata alcuni servizi, in questo esempio la manutenzione e l’assicurazione furto e incendio.

Svantaggi

Per lo sconto massimo, è necessaria la disponibilità dei fondi, secondo le disposizioni di legge. L’offerta di Kia è valida su un numero limitato di vetture, fino ad esaurimento scorte; attenzione anche agli oneri finanziari, osservando l’importo totale del credito.

In sintesi