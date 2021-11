Manca sempre meno al debutto del restyling della Jeep Renegade, il SUV piccolo della Casa americana prodotto a in Italia (Melfi) e in Brasile, nella fabbrica di Pernambuco. E proprio nei pressi dello stabilimento sudamericano un lettore di Motor1 Brasile ha incrociato (e fotografato) alcuni muletti della rinnovata Renegade. I

I camuffamenti sono ancora pesanti e ricoprono gran parte del SUV, lasciando liberi unicamente montanti e tetto, ma permettono comunque di notare alcuni dai cambiamenti che caratterizzeranno il restyling.

Come cambia

Prima di tuttu le luci: quelle anteriori sembrano avere un aspetto identico alla generazione attuale, mentre al posteriore rimane il disegno a "X", attraversato però da una barra orizzontale trasparente per gli indicatori di direzione. Un leggero affinamento che potrebbe avere anche un'illuminazione dinamica, dal centro verso l'esterno. Anche la mascherina con le classiche 7 feritoie sembra essere leggermente ridisegnata, più sottile e bombata, ma le camuffature potrebbero trarre in inganno.

In abitacolo dovrebbe esserci il volante derivato dalla Jeep Compass restyling, con razze più sottili e logo Jeep inserito in una placchetta rettangolare e non più all'interno del disco cromato della Renegade attuale. Dietro, secondo la testimonianza dell'autore delle foto, ci sarà la possibilità di avere una strumentazione 100% digitale, mentre il monitor dell'infotainment sembra invece non aver subito trasformazioni, mantenendo la diagonale da 8,4", ma potrebbero esserci novità dal punto di vista software.

Ibrido si, e il diesel?

A livello di motorizzazioni il restyling della Renegade, una delle novità Jeep 2022 più attese, manterrà sicuramente le versioni ibride plug-in da 190 e 240 CV, mentre il diesel - ormai sempre meno apprezzato dagli automobilisti per via delle stringenti limitazioni nazionali e comunitarie - potrebbe abbandonare definitivimanente la gamma. Rimarranno invece i 1.0 e 1.3 benzina.

L'arrivo della Jeep Renegade restyling è atteso per la metà del 2022.