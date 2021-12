Le offerte di dicembre ripartono subito con nuovo slancio: nonostante l’assenza di ecoincentivi specifici, le Case tornano a proporre i propri listini scontati, con varie formule di pagamento. Ford promuove già all’inizio del mese buona parte della propria gamma: ne è un esempio la Ford Kuga Vignale con motorizzazione Full Hybrid da 190 CV e quattro ruote motrici.

Per questa Kuga, il listino partirebbe da 43.100 euro, ma grazie allo sconto offerto da Ford può scendere fino a 37.600 euro; se poi si accede al finanziamento IdeaFord, il prezzo iniziale è di 36.350 euro, vale a dire 6.750 euro in meno.

Senza la necessità di versare anticipo, le successive rate mensili sono 36 e ammontano a 508,48 euro (TAN 4,45%, TAEG 5,24%), mentre la rata finale è pari a 23.317,10 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,20 euro per ogni chilometro percorso in più.

In questo importo di esempio, vengono comprese le assicurazioni “Guida Protetta” e “New 4 Life”, entrambe facoltative.

Vantaggi

Sono diverse le versioni di Ford Kuga che possono accedere a finanziamenti promozionali: per questa Kuga Full Hybrid, nel superiore allestimento Vignale, non viene richiesto anticipo, e lo sconto iniziale è piuttosto consistente. Bene anche per le assicurazioni comprese nell’offerta, e comunque facoltative.

Svantaggi

Sono da prendere in considerazione tasse e oneri finanziari, come ad esempio IPT, smaltimento pneumatici, 4 euro al mese di spese di incasso rata e 350 euro di apertura pratica. Le vetture disponibili presso le concessionarie Ford, poi, potrebbero disporre di accessori in più.

In sintesi