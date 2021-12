Sono numerose le offerte di dicembre riservate alle Jeep, che includono classici finanziamenti con maxi rata finale, o formule di noleggio a lungo termine. Tra le vetture più recenti, c’è la rinnovata Jeep Compass 1.3 4xe S, con motorizzazione ibrida Plug-In e a trazione integrale, sulla quale sono previste varie offerte, come ad esempio la proposta Jeep Evo Contributo Prezzo.

Partendo dal listino scontato di 43.160 euro, l’anticipo da versare è di 1.000 euro, mentre le rate mensili sono 48 da 499 euro (TAN 5,99%, TAEG 6,83%). Al termine c’è la maxi rata rifinanziabile da 28.033,58 euro, con un limite di 60.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

L’offerta, riservata a un numero limitato di vetture in pronta consegna, consente la possibilità di ottenere il sistema di ricarica Easy Wallbox, e di accedere a un anno di ricariche Free2Move presso le stazioni pubbliche, vale a dire circa 400 kW per percorrere circa 2.000 km in modalità elettrica.

Vantaggi

Due sono le caratteristiche distintive di questa offerta Jeep per la rinnovata Compass: l’anticipo molto basso e la possibilità di accedere ad un anno di ricariche pubbliche, che è un gran vantaggio per un’ibrida plug-in.

Da segnalare che per questo tipo di finanziamento si può scegliere di sostituire anticipatamente il veicolo al 13°, 25° o 37° mese; in più, acquistando online, due tagliandi sono inclusi nel prezzo.

Svantaggi

L’anticipo è basso, ma le rate mensili da 499 euro sono sensibilmente superiori alla media, tenendo conto del periodo di quattro anni dell’esempio, e di una rata finale che è più della metà del prezzo scontato.

In sintesi