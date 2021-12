Arrivano dall'ufficio stampa brasiliano di Stellantis i primi teaser della Jeep Renegade restyling, versione rinnovata del SUV statunitense il cui lancio è previsto per l'inizio del 2022. Nulla di particolarmente rivelatore, con la Renegade ancora interamente ricoperta dalle classiche pellicole mimetiche e ripresa durante alcune scorribande in fuoristrada, ma senza poterla vedere a figura intera.

Non aiutano nemmeno le informazioni a corredo dei teaser: il motore di cui si parla - il turbo flex benzina/etanolo da 185 CV - sarà infatti riservato al solo mercato brasiliano, mentre da noi la Renegade sarà commercializzata con classiche unità benzina e diesel, accompagnate dall'ibrido plug-in già presente sulla versione attuale. E c'è chi parla della possibilità di motori mild hybrid.

Come cambia

Proviamo però a vedere come e quanto cambierà la Jeep Renegade restyling. Prima di tutto le luci anteriori manterranno il tipico disegno circolare, al cui centro sembra rimanere l'elemento orizzontale ma più sottile. Sembra cambiare anche la mascherina, con le 7 feritoie più strette. Novità in punta di matita, come ogni restyling, buone però per rinfrescare un modello ampiamente apprezzato dal mercato la cui concorrenza si è fatta sempre più numerosa e agguerrita.

Dell'abitacolo non ci sono immagini né frame ma, grazie alle foto spia pubblicate qualche tempo fa, sappiamo che l'impostazione generale non verrà modificata mentre ci saranno novità tecnologiche come la strumentazione 100% digitale, accompagnata forse da novità per quanto riguarda il software dell'infotainmente dotazioni per gli assistenti alla guida.

Lo stesso DNA

La Jeep Renegade 2022 sarà come sempre disponibile sia con trazione anteriore sia con la trazione integrale, con quest'ultima disponibile in versione Trailhawk con assetto e modalità di guida specifici.

La novità sarà rappresentata dal Traction Control +, destinato alla Renegade a trazione anteriore e già presente su Compass e Commander, un controllo di trazione che agisce in condizioni di bassa aderenza.