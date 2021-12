Quali sono i primi elementi che identificano un’auto omologata per l’utilizzo su strada? Dipende molto dalle normative in vigore nel Paese di riferimento, ma in ogni caso il punto di partenza è avere delle luci funzionanti. Ecco, sono forse gli unici particolari “street legal” di questa assurda Audi R8 senza carrozzeria, modificata dagli specialisti statunitensi di The Scrap Life Garage.

Danneggiata in un incidente

Si tratta di una GT del 2012, modello prodotto dalla Casa tedesca in soli 333 esemplari, di cui 90 venduti negli Stati Uniti. Sotto il cofano è stata installata una variante potenziata del motore V10 da 5,2 litri montato sulla supercar Audi di quegli anni che fornisce 560 CV di potenza e 540 Nm di coppia. Secondo le specifiche del costruttore la R8 GT è in grado di toccare i 100 km/h in 3,6 secondi e di raggiungere i 320 km/h di velocità massima.

Sfortunatamente l’auto in questione ha subito un grave incidente dopo essere passata da poco nelle mani del secondo proprietario. Nel sinistro sono andati distrutti la zona anteriore, la portiera lato guida e il pannello posteriore destro. Dopo essere rimasta ferma per un po’ è stata acquistata dai ragazzi di The Scrap Life Garage che hanno optato per una modifica radicale.

Look decisamente particolare

Il motore della R8 ha ricevuto un aggiornamento consistente e grazie al lavoro degli specialisti di Underground Racing è passato dai 560 CV standard alla notevole potenza di oltre 1.500 CV. Quello che stupisce di più è probabilmente l’aspetto dell'auto, caratterizzato dall’assenza dei pannelli della carrozzeria, completamente rimossi per lasciare la supercar Audi in configurazione "nuda".

Questa speciale R8 integra una serie di componenti provenienti da modelli di altre marche come nel caso degli indicatori di direzione ripresi dalla Ford Mustang. Il proprietario ammette che il progetto deve ancora essere oggetto di numerosi miglioramenti, ma siamo sicuri che una volta completata, la supercar Audi saprà il fatto suo in certe gare di accelerazione.