Non è la prima volta che vi mostriamo filmati di supercar che sfrecciano alla ricerca del limite sulla Autobahn tedesca, ma la velocità raggiunta in questa clip è davvero qualcosa di eccezionale.

Protagonista è il magnate ceco del settore immobiliare Radim Passer che a bordo di una Bugatti Chiron è "sceso in strada" per battere il suo record personale di 402,5 km/h, raggiunto nel 2015 al volante di una Veyron.

Velocità "quasi" da record

Dopo aver inviato l’hypercar alla fabbrica del costruttore di Molsheim, in Francia, per farla sottoporre ad accurati controlli e un’ispezione finale per assicurarsi che sarebbe stata in grado di superare in sicurezza la barriera dei 400 km/h, il 58enne si è diretto in autostrada per verificare il potenziale dell’auto.

Il tentativo si è svolto nella primissima mattinata, attorno alle 04:50, un orario scelto appositamente dall’uomo per evitare il traffico e sfruttare la condizione ideale per spingere la Chiron al limite.

Nel video si vede lo strumento analogico della Bugatti spingersi senza grandi difficoltà fino ai 414 km/h, una velocità incredibile che si avvicina ai 483 km/h della versione Super Sport 300+, quest’ultima capace di conquistare il record di auto di serie più veloce del mondo quando il suo prototipo, nel 2019, raggiunse i 490 km/h sul circuito di prova di Ehra-Lessien, nella Bassa Sassonia.

Produzione agli sgoccioli

Ricordiamo che la Chiron, senza l’inserimento della seconda chiave nel tunnel centrale, arriva ad una velocità massima, limitata elettronicamente, di 380 km/h che la rende ancora oggi uno dei modelli di fabbrica più veloci di sempre.

La produzione dell’erede della Veyron, presentata al Salone di Ginevra del 2016 e commercializzata a partire dal marzo dell’anno successivo, è stata fissata da Bugatti a soli 500 esemplari. Allo scorso mese di ottobre mancavano solamente 40 unità per raggiungere quel numero. Chi può permettersi un'hypercar dal prezzo (base) di 2 milioni euro fa bene a procedere con l'ordine...