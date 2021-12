C’è ancora poco tempo per accedere ad un’offerta sulla nuova Mercedes Classe C Station Wagon, sottoscrivendo il contratto entro il 31 dicembre, ma con immatricolazione fino al 31 marzo: si tratta del leasing myDrivePass, destinato ai privati e quindi con importi IVA inclusa.

Per una Classe C SW 220d Mild Hybrid Premium, il listino proposto è di 53.590 euro, mentre l’anticipo è pari a 12.358 euro; i canoni sono poi 35 da 580 euro (TAN 3,90%, TAEG 4,54%, TAE 3,97%), e al termine si può decidere di restituire l’auto, come in un leasing aziendale, per un massimo di 60.000 km.

Nell’importo è compreso il pacchetto ServiceCare, un buon vantaggio in termini di gestione della vettura: una formula che sarà sempre più utilizzata in futuro, puntando più sul costo periodico di utilizzo che sul possesso.

Vantaggi

Anche una vettura premium come la Mercedes Classe C SW, con l’economico motore 220d mild hybrid, può essere acquistata con importi interessanti: senza obbligo di rottamazione, l’anticipo di 12.358 euro può essere sostituito da una permuta, e le rate mensili sono inferiori ai 600 euro, servizi inclusi.

Svantaggi

Occorre affrettarsi per accedere a questa offerta specifica, anche se Mercedes offre soluzioni simili più o meno per tutto l’anno. Attenzione ai costi di gestione, e alle spese da aggiungere, come gli oneri finanziari o eventuali accessori nelle vetture disponibili.

In sintesi