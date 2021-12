TJM è un tuner australiano impegnato nella produzione aftermarket di dotazioni off-road per SUV, fuoristrada e pick-up, quando le doti di serie semplicemente non sono abbastanza - soprattutto nell'Outback Australiano, noto per la sua inospitalità.

L'ultima protagonista del kit di trasformazione TJM è la Toyota Land Cruiser 300, vettura da sempre già robusta e capace nei terreni impervi, che ora raggiunge livelli molto più elevati.

Forma e contenuto da fuoristrada

Il kit TJM è molto più completo di quanto ci si immagini: la Land Cruiser 300 riceve un robusto bullbar in acciaio dal diametro generoso, che ovviamente protegge il frontale e i fari, ma che prosegue anche lungo i passaruota anteriori arrivando fino al fondo delle minigonne, all'attacco delle ruota posteriori. Da notare che il suo disegno non influisce col flusso d'aria a motore e intercooler, e nemmeno col raggio d'azione dei sensori di parcheggio originali.

Un bullbar poi è sempre un ottima base d'appoggio per l'illuminazione ausiliaria, e qui ci sono due grandi fari supplementari attaccati alla sezione centrale. Non mancano però dei fendinebbia a LED con indicatori di direzione incorporati.

Le modifiche esterne comprendono anche uno snorkel sul montante anteriore, per garantire una migliore aspirazione in caso di polvere o di guadi nei torrenti.

Uno dei pericoli quando si fa fuoristrada è di danneggiare i componenti vitali del sottoscocca contro le rocce, e TJM se n'è ricordato montando una serie completa di piastre in acciaio (skid plate) a protezione di coppa dell'olio, motore e altri punti delicati.

Passando alle modifiche meccaniche, le componenti delle sospensioni sono aggiornate con ammortizzatori a doppio tubo con sistema automatizzato di apertura graduale delle valvole basato sulla velocità. Nel complesso la Land Cruiser 300 TJM gode di 50 millimetri di altezza da terra in più.

La Toyota Land Cruiser 300 è anche l'occasione per mettere in mostra alcuni optional presenti nel catalogo del tuner, fra i quali figurano un portapacchi con barre luminose a LED nella parte anteriore, una pala con tavole di recupero sulla parte superiore e quella che sembra essere una tenda da sole estendibile lungo il lato sinistro del tettuccio.

TJM non ha ancora parlato di prezzi per il kit off-road della Land Cruiser, ma prevede di iniziare a metterlo in vendita per il 2022. La Serie 300 è ancora piuttosto fresca di mercato, quindi aspettatevi che le modifiche da fuoristrada per questo modello aumenteranno di numero col passare del tempo.