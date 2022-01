Ormai tutte le Case automobilistiche propongono offerte di leasing o noleggio per privati: lo sa bene Jeep, che, accanto a finanziamenti più classici, propone per la Renegade 4xe ibrida plug-in anche il noleggio Be Free, senza anticipo e con rate comprendenti alcuni servizi.

Nel dettaglio, la Jeep Renegade 4xe, con il 1.3 T4 PHEC da 190 CV, in allestimento Limited e con cambio automatilco, si compra senza la necessità di versare un primo canone, ma partendo dai 48 canoni mensili da 669 euro.

Questo importo include l’assicurazione RCA, l’assistenza stradale e il servizio di infomobilità I-Care, più l’utilizzo dell’app UMove per la gestione di contratto e di servizi legati al noleggio.

L’offerta ha altri due vantaggi. Il primo è la possibilità di recedere dal contratto, con restituzione dell’auto, senza penali dal 18° al 20° mese di noleggio; il secondo è il diritto di prelazione sull’acquisto del veicolo al termine del contratto, per un valore di riscatto di 21.300 euro e un massimo di 60.000 km.

Vantaggi

Jeep propone varie offerte sulla Renegade, ma questo noleggio a lungo termine è forse uno dei più attuali, e potrebbe diventare la norma nel prossimo futuro. Tanti i vantaggi, come l’anticipo zero, l’assicurazione compresa nel canone, la possibilità di recedere dal contratto senza spese a partire dal 18* mese, e il diritto di prelazione in caso di acquisto dell’auto.

Svantaggi

In altre formule simili, la rata comprende un numero ancora maggiore di servizi. Non sempre si opta alla fie del noleggio per il riacquisto: con la formula di esempio, l’importo da pagare dopo quattro anni rimane piussoto alto.

In sintesi