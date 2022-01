La nuova Range Rover è ufficialmente in vendita e ordinabile nelle concessionarie. La Casa ha aperto gli ordini per l'ammiraglia che arriva sul mercato italiano con prezzi a partire da 124.200 euro, quattro allestimenti, cinque motorizzazioni e tre configurazioni possibili, a quattro, cinque e sette posti.

La dotazione di serie è molto completa ma, come si addice ad un SUV di questo rango, la lista accessori è pressoché infinita, con i fortunati clienti che possono personalizzarla nei minimi dettagli grazie all'aiuto dei designer del reparto tailor made di Range Rover. Ma vediamo nel dettaglio prezzi, allestimenti e dotazioni.

Motori da 250 a 530 CV

La nuova Range Rover arriva sul mercato con una gamma motori piuttosto ampia. Ad eccezione del più potente V8 a benzina da 530 CV, tutte le motorizzazioni sono elettrificate e, di base, a sei cilindri: ci sono tre diesel mild hybrid con potenze da 250 a 350 CV, un benzina sempre mild hybrid da 400 CV e due benzina ibridi plug-in da 440 e 510 CV.

Di serie, sono tutti abbinati di serie alla trazione integrale e ad un cambio automatico a otto marce.

Motore Alimentazione Configurazione ibrido Potenza Coppia P440e PHEV Benzina + Elettrico Plug-in Hybrid 440 CV - P510e PHEV Benzina + Elettrico Plug-in Hybrid 510 CV - D250 MHEV Diesel Mild Hybrid 249 CV 600 Nm D300 MHEV Diesel Mild Hybrid 300 CV 650 Nm D350 MHEV Diesel Mild Hybrid 351 CV 700 Nm P400 MHEV Benzina Mild Hybrid 400 CV 550 Nm P530 Benzina - 530 CV 750 Nm Tra le versioni più interessanti ci sono sicuramente le ibride plug-in, con la Range Rover che è uno dei pochi modelli a poter contare su una potenza di ricarica di 50 kW in corrente continua, il che permette di ricaricare la batteria agli ioni di litio da 38 kWh dallo 0 all'80% in meno di un'ora.

I prezzi di listino

Il listino ufficiale della nuova Range Rover parte dai 124.200 euro necessari per portarsi a casa la D250 con il motore diesel mild hybrid da 250 CV. I benzina ibridi plug-in partono da 135.800 mentre i benzina da 143.000.

Range Rover Autobiography First Edition SV Range Rover P440e PHEV 135.800 euro 160.000 euro 167.100 euro - Range Rover P510e PHEV 152.300 euro 168.200 euro 172.450 euro 202.000 euro Range Rover D250 MHEV 124.200 euro 148.800 euro - - Range Rover D300 MHEV 127.900 euro 152.600 euro - - Range Rover D350 MHEV 143.000 euro 159.600 euro 168.200 euro 190.300 euro Range Rover P400 MHEV 139.600 euro 156.200 euro - - Range Rover P530 152.600 euro 169.200 euro 177.900 euro 203.700 euro

La Range Rover a passo lungo costa di più

La nuova Range Rover si può avere anche a passo lungo e, a parità di allestimento, costa tra i 3.000 e i 12.000 euro in più a seconda della motorizzazione scelta. A proposito di propulsori, il passo lungo non può essere abbinato a tutta la gamma ma solo al plug-in da 440 CV, al diesel da 350 e al benzina da 530.

Range Rover Autobiography First Edition SV Range Rover P440e PHEV 147.800 euro 162.900 euro 171.100 euro - Range Rover D350 MHEV 149.500 euro 162.600 euro 171.200 euro 214.100 euro Range Rover P400 MHEV 143.300 euro 159.200 euro - - Range Rover P530 156.200 euro 172.100 euro 180.700 euro 226.700 euro

C'è anche a sette posti

Ma le configurazioni non finiscono qui dato che, a richiesta, la versione a passo lungo può contare anche sulla terza fila di sedili. Non è un optional vero e proprio che si paga a parte ma è inserita in un listino tutto suo, motivo per cui le abbiamo dedicato la tabella specifica qui sotto.

Range Rover Range Rover Autobiography Range Rover D350 MHEV 149.500 euro 162.000 euro Range Rover P400 MHEV 146.200 euro 158.600 euro Range Rover P530 159.100 euro 171.500 euro Come si può vedere, per il momento solo tre motorizzazioni e due allestimenti possono essere equipaggiati con i due sedili aggiuntivi, il base Range Rover e l'Autobiography. Sul primo bisogna mettere in conto circa 2.900 euro in più; sul secondo, invece, il prezzo della versione a sette posti è addirittura inferiore rispetto a quella a cinque.

Allestimenti e dotazione di serie

Ma vediamo nello specifico gli equipaggiamenti più importanti di serie su ogni allestimento.

Allestimento Principali dotazioni di serie Range Rover - Fari pixel LED a matrice

- Tetto panoramico

- Cerchi da 21" "Style 5112"

- Sedili anteriori elettrici a 20 regolazioni con sedili posteriori riscaldabili e a reclinazione elettrica

- Sedili in pelle Windsor traforata

- Climatizzatore trizona

- Impianto audio Meridian Sound System

- Infotainment Pivi Pro con schermo da 13,1", Apple CarPlay e Android Auto

- Ricarica wireless per smartphone

- Accesso keyless

- Portiere con sistema soft close

- Sistemi ADAS di livello 2 (non Cruise Control adattivo)

- Quattro ruote sterzanti

- Terrain Response 2

- Differenziale aperto con Torque Vectoring by Braking

- Sospensioni a controllo elettronico Autobiography (Range Rover +) - Fari a LED digitali

- Tetto panoramico scorrevole

- Cerchi da 22" "Style 1073"

- Sedili anteriori elettrici riscaldabili e rinfrescabili con funzione massaggio a 24 regolazioni con sedili posteriori Executive Class

- Sedili in pelle semi-anilina Ebony con interno Ebony

- Volante riscaldabile

- Climatizzatore a quattro zone

- Sistema di ionizzazione dell'abitacolo Pro

- Impianto audio Meridian Signature Sound System

- Head-up Display First Edition (Autobiography +) - Vetri oscurati

- Cerchi da 22" "Style 1072"

- Inserti in noce Natural Ecru con intarsio e scritta First Edition

- Sedili in pelle semi-anilina Perlino con interno Perlino

- Box refrigeratore nella console centrale anteriore

- Tailgate Event Suite con sedute in pelle

- Sistema di intrattenimento posteriore con schermi da 11,4" SV (First Edition +) - Dettagli esterni SV

- Cerchi da 22" "Style 7023"

- Comandi in ceramica Gloss White

- Sedili anteriori elettrici riscaldabili e rinfrescabili con funzione massaggio "Hot Stone" a 24 regolazioni con sedili posteriori Executive Class Comfort-Plus

- Sedili in pelle semi-anilina traforata Ebony SV con interno Ebony

- Inserti in radica di frassino Natural Cream

- Esclusive finiture degli interni e dei sedili SV

Questi sono solo alcune tra le dotazioni più importanti di serie sulla nuova Range Rover. La lista optional è lunga e si può personalizzare l'auto in ogni dettaglio con l'aiuto del reparto tailor made SVO di Jaguar Land Rover.