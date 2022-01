Da più di un anno si parla della Jeep Compass 7 posti, ma di lei non si sono ancora viste anticipazioni nè si sa quando potrebbe arrivare in Europa. Quello che sappiamo è che una Jeep compatta a 7 posti esiste già: è commercializzata in Brasile col nome di Jeep Commander, da non confondere con la Grand Commander, SUV di grandi dimensioni commercializzato unicamente in Cina.

Fatte le debite distinzioni la versione con la terza fila della Compass è stata avvistata e fotografata durante alcuni test al Circolo Polare Artico, dove alcuni muletti sono alle prese con i classici test al freddo. La tipica pellicola di camuffamento ne copre l'intera carrozzeria, ma si notano profonde somiglianze con la versione commercializzata in Sudamerica.

Cambio di muso

Prima tra tutte quella che riguarda il frontale, con le classiche 7 feritoie Jeep ancora più sottili rispetto a quelle della Compass normale e le luci che ne rappresentano una continuità, senza quindi il disegno che si "allarga" all'esterno. Anche la fiancata sembra essere quella della Jeep Commander, col tetto perfettamente parallelo al terreno per massimizzare lo spazio interno e il terzo finestrino particolarmente allungato. Infine il posteriore, caratterizzato dalle sottili luci a sviluppo orizzontale. Uno stile che richiama anche la sorella maggiore Grand Cherokee, presentata lo scorso settembre.

Dell'abitacolo non ci sono immagini e non sappiamo quindi se la plancia riprenderà lo stile della Commander, col monitor dell'infotainment sistemato a sbalzo e la strumentazione 100% digitale, nè come saranno sistemati i sedili della terza fila.

Un cambiamento netto di arredamento rispetto alla Jeep Compass potrebbe far pensare all'adozione di un nuovo nome da parte del SUV compatto a 7 posti, d'altro canto però il successo della Compass 5 posti potrebbe invece portare i vertici Jeep a mantenere lo stesso nome.

Misure e motori

Dovesse riprendere anche le misure della Commander brasiliana la Jeep Compass 7 posti sarà lunga 4,76 metri, con motori che potrebbero riprendere quelli della 5 posti, vale a dire 1.6 diesel e 1.3 benzina da 131 CV, il plug-in da 190 e 240 CV e il nuovo mild hybrid da 131 CV.