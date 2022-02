Ormai non passa giorno senza che arrivi un nuovo teaser dell'Alfa Romeo Tonale. Oggi ad anticipare il primo SUV compatto della Casa però non ci pensa un classico teaser pubblicato sui canali social del Biscione, bensì un tweet pubblicato direttamente dal CEO Jean-Philippe Imparato.

Come vedete si tratta di una foto che ritrae la Tonale di profilo, coperta da un telo grigio e dagli uomini della "band" che ha attivamente partecipato alla nascita del tanto atteso SUV: Francesco Calcara (marketing), Daniel Guzzafame (prodotto), Antonio Casarella (produzione) e Alejandro Mesonero-Romanos (design). Scatto che riprende l'iconica copertina di "Abbey Road", tra gli album più famosi dei Beatles, e che - una volta in più - dà appuntamento all'8 febbraio 2022 per la presentazione ufficiale.

"Tonale Road"

Scrive così Imparato nel proprio tweet, forse con la speranza che l'Alfa Romeo Tonale diventi la besteller del Biscione - e non solo - così come Abbey Road lo è per i "fab four". Le carte in regola sembrano esserci tutte: prima di tutto il segmento di appartenenza, quello dei SUV compatti, in costante crescita e tra i più apprezzati in Italia e in Europa.