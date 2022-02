Le offerte di febbraio non potevano non comprendere proposte di noleggio a lungo termine, che potrebbe diventare molto popolare nel prossimo futuro: la Jeep Compass 4xe ibrida plug-in, ad esempio, può essere acquistata con l’offerta Leasys Unilimited, che comprende anticipo e un fisso mensile con numerosi servizi; inoltre, sono garantite le ricariche illimitate.

Per una Jeep Compass 1.3 4xe Limited, all’anticipo di 9.950 euro fanno seguito canoni mensili da 419 euro, per 36 mesi e senza limite chilometrico.

La rata, che include l’IVA trattandosi di un’offerta per privati, comprende numerosi servizi: copertura RCA, assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura incendio e furto, riparazione danni.

E’ incluso anche il servizio di infomobilità I-Care, e si può utilizzare gratuitamente l’app Leasys UMove, per la gestione del contratto di noleggio e dei servizi legati alla mobilità. In più, l'offerta comprende ciò che serve per le ricariche: e-mobility card, e-parking e cavo di ricarica. Si tratta di un vantaggio legato alle versioni elettriche e ibride di Jeep: è possibile effettuare ricariche gratuite presso tutti i Leasys Mobility Store.

Infine, in caso di acquisto online, sono inclusi due tagliandi nel prezzo.

Vantaggi

Il noleggio a lungo termine è pensato per avere un costo fisso mensile, o meglio annuale, e viaggiare sempre su un’auto nuova considerando il valore residuo come anticipo; in più, l’importo della rata comprende i principali costi.

Jeep, per questa Compass 4xe, aggiunge servizi particolari: su tutti, la possibilità di ricariche illimitate, che per un’ibrida plug-in è un ulteriore incentivo all’utilizzo elettrico.

Svantaggi

Occorre contrattare bene tutti gli aspetti della proposta, come ad esempio l’importo di riscatto, altri oneri finanziari o l’effettivo listino iniziale.

In sintesi