La lista di auto del gruppo Volkswagen che stanno facendo una brutta fine nell'acqua non comprende solo le migliaia di Porsche a bordo della nave in fiamme nell'Atlantico, ma anche una potente Audi RS 6 Avant che, più modestamente, si è inabissata in pochi centimetri d'acqua in un fiume tedesco.

Il "fattaccio" era accaduto nella notte di Domenica 13 febbraio, quando il 37enne proprietario della wagon sportiva di Audi, fermatosi per una sosta fisiologica sulla banchina del fiume Neckar nella cittadina di Gundelsheim (Baden-Württemberg), sarebbe ripartito in avanti pensando erroneamente di aver inserito la retromarcia.

Ripescata dopo alcuni giorni

L'RS 6 Avant è finita nel fiume tedesco e si è inabissata dopo un breve periodo di galleggiamento che ha lasciato al suo occupante il tempo di uscire incolume dal tettuccio apribile. Questo almeno è il racconto fatto dal giovane guidatore alla polizia locale; questi sarebbe rimasto illeso nel brutto incidente, subendo solo un leggero shock e un principio di ipotermia.

Nella mattina di giovedì 17 febbraio le ricerche della polizia e dalla squadra sommozzatori dei vigili del fuoco, guidati anche dalle indicazioni di un testimone presente sul luogo al momento dell'incidente, hanno dato i loro frutti e portato al ritrovamento della vettura, grazie anche all'utilizzo dei sonar.

Danni per 100.000 euro

L'Audi RS 6 Avant è stata localizzata sul fondo del fiume a circa un chilometro a valle del punto di caduta ed è stata recuperata con successo prima di essere sequestrata dalla polizia per ulteriori indagini. Per tirarla fuori dal Neckar, come mostra anche il video di StimmeTV che vedete qui sopra, è stata utilizzata una gru caricata su una chiatta fluviale della polizia che ha agganciato due ruote dell'auto e l'ha depositata sulla riva.

Secondo la stessa polizia l'auto è inutilizzabile e il prolungato affondamento avrebbe causato danni per circa 100.000 euro. Questo potrebbe anche significare la rottamazione per la bella super wagon rossa. Ricordiamo infatti che la RS 6 Avant è una "belva" stradale" da 600 CV e 3,6 secondi da 0 a 100 km/h che in Italia ha un prezzo di listino base di 136.750 euro.