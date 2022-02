Ferrari sta completando la sua collezione di livree speciali create per celebrare i 10 anni della Cavalcade, una manifestazione ideata proprio dalla casa del Cavallino Rampante per portare alcuni dei propri clienti provenienti da tutto il mondo - e solo su invito ufficiale - nei luoghi più suggestivi.

Per l'ultima livrea, la divisione Tailor Made si è ispirata alla Sicilia, dove si è tenuta l'edizione 2014 e anche la 2021 del tour, tant'è che il nome del colore è "Argento Siracusa". Nella foto sopra potete vederla su una 296 GTB, ma è disponibile su altri quattro modelli Ferrari.

Un rimando all'arte

La nota più interessante di questa colorazione Argento Siracusa è l'effetto perlaceo che tende all'oro, e Ferrari ha sottolineato che c'è un motivo ben preciso per cui questa combinazione cromatica rimanda a Siracusa:

"Ricorda il modo in cui la luce del sole illumina l'architettura barocca e marmorea delle città d'arte italiane."

Un altro dettaglio che salta all'occhio è il numero "39" sulle portiere, ma questo in realtà è un punto comune con i progetti di livree precedenti in omaggio alla Cavalcade. Insieme a questo dettaglio, da notare anche le bandiere sulle portiere, che da un lato è il Tricolore italiano e dall'altro la Stelle e Strisce americana.

Come detto poco sopra, nelle foto è una 296 GTB - la più recente delle Ferrari e la prima con un V6 ibrido plug-in - ad "indossare" la livrea speciale, ma questa combinazione stilistica sarà disponibile anche per altri quattro modelli.

La Cavalcade 2022 è in arrivo

Per quanto riguarda la destinazione della Ferrari Cavalcade di quest'anno, il Cavallino Rampante non ha ancora rivelato nulla. L'evento dura quattro giorni, e si tiene ogni anno in una regione diversa del territorio nazionale italiano. I proprietari devono spedire i loro veicoli nella nostra penisola e spendere circa 27.000 euro per prendere parte al grand tour.

Sappiate però che non è sufficiente avere una Ferrari e 27.000 euro in tasca per partecipare: ogni anno la Cavalcade è esclusivamente su invito diretto da parte di Ferrari. In ogni caso, per gli italiani appassionati probabilmente sarà un piacere vedere un corteo di Cavallini Rampanti per le strade nazionali - e sarà solo questione di tempo prima di vedere una delle cinque livree Cavalcade anche nell'omonimo evento.