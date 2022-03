Di SUV in casa Volkswagen ce ne sono di tutti i tipi, dai piccoli a modelli con dimensioni e prezzi da ammiraglia, passando per gli immancabili elettrici. Mancava però ancora qualcosa: un SUV con forme da coupé. La casella bianca è stata riempita dalla Volkswagen Taigo, modello nato inizialmente in Brasile col nome Nivus e poi esportato nel Vecchio Continente.

Qui si inserisce in un segmento ricchissimo di proposte, molte però con forme più classiche che non indugiano in linee da coupé. Di seguito abbiamo messo la Taigo a confronto con le concorrenti più agguerrite, per un "faccia a faccia" a ruote ferme per quali sono i punti di forza del SUV tedesco e quali quelli delle avversarie.

Le concorrenti

Definire con precisione quali modelli possano sfidare la Volkswagen Taigo richiede di non concentrarsi unicamente sullo stile, considerando infatti il posteriore da coupé bisognerebbe pendere in considerazione le sole Ford Puma e Nissan Juke. Abbiamo quindi deciso di espandere la platea delle concorrenti anche a modelli più classici, tenendo come punti fermi le dimensioni e i prezzi.

Della partita fanno quindi parte anche Hyundai Kona, Opel Crossland, Renault Captur, Skoda Kamiq, Mazda CX-3 e Peugeot 2008.

Volkswagen Taigo Ford Puma Nissan Juke

Dimensioni

A livello di dimensioni la Volkswagen Taigo si fa segnare 4,27 metri di lunghezza con 2,55, superata in questo confronto unicamente dalla Peugeot 2008 e i suoi 4,3 metri con passo di 2,6. La più corta è invece la Ford Puma con 4,19 metri, fattore che non la penalizza per quanto riguarda la capacità di carico grazie anche a un passo di 2,59 metri.

Per quanto riguarda il bagagliaio infatti il SUV dell'Ovale Blu è davanti a tutti con 456 litri, seguito dalla Taigo con 438 litri e Peugeot 2008 a 434 mentre quella con lo spazio minore è la Mazda CX-3, ferma a 350 litri.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Bagagliaio Volkswagen Taigo 4,27 1,75 1,51 2,55 438 Ford Puma 4,19 1,8 1,53 2,59 456 Hyundai Kona 4,21 1,8 1,56 2,6 361 Mazda CX-3 4,28 1,76 1,53 2,57 350 Nissan Juke 4,21 1,8 1,59 2,63 421 Opel Crossland 4,21 1,76 1,6 2,6 410 Peugeot 2008 4,3 1,77 1,55 2,6 434 Renault Captur 4,23 1,79 1,56 2,63 420 Skoda Kamiq 4,24 1,79 1,55 2,65 400

Gli interni

A livello di interni la Volkswagen Taigo riprende l'arredamento tipico delle Volkswagen più recenti, con strumentazione digitale da 10,25" e monitor touch fino a 8" del sistema di infotainment al suo fianco, perfettamente in linea. Uno stile high-tech e razionale, con i comandi del climatizzatore affidati a superfici touch, per dare quel tocco tecnologico che "acchiappa" gli automobilisti più giovani, ma che non tutti amano.

Peugeot 2008 Renault Captur

Stesso discorso per quanto riguarda la Peugeot 2008, nella quale ogni comando è affidato al monitor centrale che, sulle versioni più ricche, è di 10", stessa diagonale della strumentazione digitale tridimensionale.

Digitalizzazione totale anche su Ford Puma, Skoda Kamiq e Renault Captur, mentre le altre mantengono strumentazioni che mixano analogico e monitor più o meno grandi per il computer di bordo.

Modello Strumentazione digitale Dimensioni monitor infotainment Volkswagen Taigo Si (10,25") 6,5" - 8" - 9,2" Ford Puma Si (12,3") 8" Hyundai Kona No 10,25" Mazda CX-3 No 7" Nissan Juke No 8" Opel Crossland No 8" Peugeot 2008 Si (10") 7" - 10,25" Renault Captur Si (7 o 10") 7" - 9" Skoda Kamiq Si (10.25") 8" - 9,2"

I motori

Basata sulla piattaforma MQB A0 la Volkswagen Taigo non presenta alcun grado di elettrificazione, nemmeno "leggera" con unità mild hybrid, affidandosi unicamente a unità benzina: il 1.0 3 cilindri da 95 o 110 CV e il 1.5 4 cilindri da 150 CV, abbinati solo ed esclusivamente alla trazione anteriore.

Mazda CX-3 Hyundai Kona

Una scelta che unisce il SUV coupé tedesco alla "cugina" Skoda Kamiq (con la quale condivide la piattaforma), Opel Crossland e Mazda CX-3. Il resto delle concorrenti (ultima in ordine di tempo la Nissan Juke con sistema full hybrid) ha in gamma versioni elettrificate, fino ad arrivare alle Peugeot 2008 e Hyundai Kona, le uniche due disponibili anche in versione 100% elettrica. Sopravvivono anche GPL e metano, rispettivamente con Captur e Kamiq.

Per quanto riguarda le potenze in cima si posiziona la Hyundai Kona N con il 4 cilindri turbo benzina da 280 CV, cavalleria nemmeno sfiorata dal resto delle concorrenti con la Ford Puma ST (la seconda più potente del gruppo) a 200 CV. Solo coreana e statunitense hanno in gamma versioni sportive, il resto invece dispone unicamente di motorizzazioni meno esagerate.

Skoda Kamiq Opel Crossland

A livello di trazione invece, l'integrale è disponibile unicamente per la Kona.

Modello Benzina GPL Metano Gasolio Mild hybrid Full hybrid Plug-in Elettrico VW Taigo 1.0 95 CV

1.0 110 CV

1.5 150 CV n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Ford Puma 1.5 200 CV n.d. n.d. n.d. 1.0 125 CV

1.0 155 CV n.d. n.d. n.d. Hyundai Kona 1.0 120 CV

2.0 280 CV n.d. n.d. n.d. 1.6 105

1.6 136 CV 1.6 140 CV n.d. 136 CV

204 CV Mazda

CX-3 2.0 121 CV n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Nissan Juke 1.0 114 CV n.d. n.d. n.d. n.d. 1.6 143 CV n.d. n.d. Opel Crossland 1.2 83 CV

1.2 110 CV

1.2 130 CV n.d. n.d. 1.5 110 CV n.d. n.d. n.d. n.d. Peugeot 2008 1.2 100

1.2 155 CV n.d. n.d. 1.5 110 CV

1.5 131 CV n.d. n.d. n.d. 136 CV Renault Captur 1.0 90 CV 1.0 100 CV n.d. n.d. 1.3 140 CV 1.6 143 CV 1.6 160 CV n.d. Skoda Kamiq 1.0 95 CV

1.0 110 CV

1.5 150 CV n.d. 1.0 90 CV n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

I prezzi

A livello di prezzi la Volkswagen Taigo parte da 22.900 euro per l'allestimento base Life,per arrivare a toccare i 28.850 della R-Line col 1.5 da 150 abbinato al cambio automatico doppia frizione 7 rapporti. Un listino in linea con quello della concorrenza, che ha nella Ford Puma il modello con prezzo d'attacco maggiore, mentre la più cara in assoluto è la Peugeot 2008 elettrica con 43.850 euro, mentre staccata di poco c'è la Kona N.