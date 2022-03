La Jeep Grand Cherokee Trackhawk è uno dei SUV più veloci sul mercato. Potrebbe non avere le stesse capacità fuoristradistiche delle sue versioni meno potenti, ma ne compensa la perdita con una coppia quasi senza paragoni, grazie al motore Hellcat sotto il cofano.

Il 6,2 litri V8 HEMI sovralimentato da 707 CV e 875 Nm di coppia può spingere il SUV statunitense da 2.432 kg da 0 a 100 km/h in circa 3,5 secondi. Se vi sembrano dei numeri di tutto rispetto, sappiate però che ci sono degli appassionati che non li ritengono ancora adeguati.

Azoto

Uno di loro è Mike Ferrand, del Sinister Performance Club. La sua Grand Cherokee Trackhawk, dopo diverse importanti modifiche, ha raggiunto circa 1.300 CV. Siamo ormai piuttosto abituati a questo numero, vedendolo spesso nelle schede tecniche di supercar o hypercar, quello che però stupisce in questa storia è l'incredibile coppia monstre: 2.033 Nm.

Il proprietario ha raccontato che l'iniezione del motore è stata quasi completamente ricostruita per lavorare con l'azoto. Esternamente è stata aggiunta una ventola di raffreddamento e una puleggia con cuscinetto ricavato dal pieno.

A tal proposito, gli iniettori originali sono stati sostituiti con nuovi da 1.300 cc., i pistoni e le bielle sono stati rinforzati, così come il cambio automatico ZF a otto rapporti. Ultimo ma non meno importante, o come direbbero gli americani "last but not least", gli assali di trasmissione sono stati aggiornati per far fronte alla grande iniezione di potenza.

A parte queste modifiche però, gran parte della componentistica interna del motore di questa Jeep Grand Cherkoee Trackhawk rimane di serie, compreso l'albero di trasmissione standard.

Il video, del canale That Racing Channel, mostra che in accelerazione per mantenere il SUV in linea retta ci voglio bei muscoli alle braccia, anche nei lanci da 0 a 100 km/h senza l'ausilio dell'Azoto attivato.

Nel 2020, la Jeep Grand Cherokee Trackhawk ha segnato nel quarto di miglio un tempo di 9,55 secondi, registrando una velocità massima in uscita di 143 mph, circa 230 km/h. Per riferimento, il record mondiale è di 9,48 secondi, molto vicino al tempo stabilito dalla super Jeep. Ma non è tutto, per paragone il tempo ottenuto è a pochi centesimi di distanza dall'eguagliare quello della Tesla Model S Plaid, il che non è male per un SUV di grandi dimensioni dotato di ogni tipo di comfort, tra i più potenti del mondo.