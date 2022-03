RetroMobile è un appuntamento immancabile per tutti gli appassionati di automobili e motociclette d’epoca. La rassegna si tiene quest'anno dal 16 al 20 marzo a Parigi nei 6.500 m2 del centro espositivo Porte de Versailles e vede protagonisti brand, federazioni, club e aziende specializzate.

La fiera non è solo un’occasione per vedere dal vivo modelli iconici del passato, ma anche per acquistare esemplari interessanti, pezzi di ricambio o memorabilia d'annata.

Ecco tutto quello da sapere!

Biglietti e ingresso in Francia

I biglietti sono già in vendita online al prezzo di 21 euro fino al 15 marzo (22 euro durante le date dell’evento). Sono presenti anche tariffe speciali per i gruppi, persone con disabilità e accompagnatori e pacchetti di cinque ingressi, mentre i visitatori sotto i 12 anni entrano gratis.

Per l’ingresso in Francia, tutti i viaggiatori di età maggiore a 12 anni devono presentare alternativamente un certificato di completamento del ciclo vaccinale (il “nostro” Green Pass), un certificato di guarigione dal Covid o l’esito negativo di un test PCR effettuato da meno di 72 ore (o antigenico effettuato meno di 48 ore prima della partenza).

Ricordiamo che in Francia alcune attività richiedono il cosiddetto “pass vaccinal” per tutti i turisti di età maggiore ai 16 anni.

Citroen

Uno degli stand più ricchi è quello di Citroen che mette insieme passato e presente della sua gamma. Accanto alle moderne C5 X e all’elettrica My AMI Buggy Concept, si celebra il 40esimo anniversario della BX, la famigliare anni ’80 dallo stile stravagante, e la Méhari US, la versione americana della celebre scoperta per il tempo libero.

Insieme a questi modelli, Citroen espone la Rosalie 10 del 1932, la Traction Avant 15/6 (venduta dal 1934 al 1957), la CX Pallas (oltre un milione di esemplari venduti tra il 1974 e il 1991) e la 2CV Sahara, prodotta in soli 694 esemplari tutti caratterizzati dall’assetto da fuoristrada e dalla ruota di scorta sul cofano.

Renault

Al Retromobile 2022, la Renault R5 spegne 50 candeline. L’iconica citycar francese viene celebrata con una serie di modelli che ne raccontano la storia nel corso degli anni. Nata nel 1972, la R5 ebbe subito un grande successo in tutta Europa che la portarono col tempo ad evolversi in una delle prime hothatch, con le versioni Alpine e quelle Turbo.

La Renault divenne anche un’auto da rally ed è pronta a tornare nei prossimi anni in salsa completamente elettrica per adattarsi alle sfide del presente e del futuro.

DS

Il marchio premium francese viene raccontato attraverso le auto “presidenziali”. Sin dagli anni ’60, infatti, le DS hanno accompagnato i viaggi del Presidente della Repubblica d’Oltralpe, a partire dalle DS 21 e 23 equipaggiate coi primissimi motori ad iniezione elettronica.

Successivamente, è stata l’epoca della Opéra, una speciale DS prodotta in soli 8 esemplari, mentre attualmente sono impiegate delle speciali DS 9 e DS 7 Crossback messe a punto per essere ancora più confortevoli e connesse, come dei veri uffici su ruote.

Lamborghini

Tra le auto d’epoca non poteva mancare sicuramente la Lamborghini Countach LP500. L’esemplare originale mostrato al Salone di Ginevra del 1971 è stato oggetto di un restauro completo per riportarlo alla bellezza di oltre 50 anni fa.

Il prototipo, infatti, venne distrutto nel corso di un crash test e col tempo se ne persero le tracce. Nel 2017, un collezionista di Lamborghini riuscì a recuperare il rottame e a collaborare con la Casa per il restauro.

Darracq

Il club Teuf Teuf include 130 membri con una passione sfrenata per i veicoli prodotti prima della Prima Guerra Mondiale. Nell’edizione 2022 di Retromobile, il focus è sulla Darracq, una Casa francese che realizzò alcuni modelli all’inizio del Novecento.

Tra questi, ci sono la curiosa Type C del 1901 con motore 785 cc con un singolo cilindro e 6,5 CV di potenza e la Type H con propulsore bicilindrico da 2,36 litri e 12 CV. Uno dei modelli più “giovani” è la Talbot-Darracq Type V15 del 1920, una “sportiva” due posti da 11 CV.

Asta Artcurial

Insieme alle mostre e alle esposizioni, Retrmobile 2022 ospita anche l’asta di Artcurial Motorcars. Tra gli oltre 170 modelli in vendita, spicca la Porsche 907 del 1968 che prese parte alla 1000 km del Nurburgring nel 1968 e a tre 24 Ore di Le Mans consecutive tra il 1970 e il 1972. Restaurata da un’officina specializzata, potrebbe valere tra i 4 e i 6 milioni di euro.

Diverse anche le Ferrari presenti, tra cui una delle 349 unità di F50. Con soli 1.318 km all’attivo, questa rarissima Rossa ha un valore stimato tra i 2,7 e i 3,5 milioni di euro.

Infine, meritano di essere citati uno dei 149 esemplari di McLaren Elva con soli 10 km percorsi (può valere fino a 2 milioni di euro) e la Range Rover V8 del 1975 guidata dall’attore francese Alain Delon.