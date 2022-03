Sono state 1.681.000 le Audi vendute nel 2021 (con Q5 e Q3 a occupare primo e secondo gradino del podio), lo 0,7% in meno rispetto alle quadsi 1,7 milioni del 2020. Eppure in quel di Ingolstadt quello appena passato è un anno da incorniciare, grazie a un fatturato intorno ai 53 miliardi di euro (+6,2% sul 2020) e un utile operativo di 5,5 miliardi di euro. Risultati da record per i 4 Anelli, che chiudono il 2021 con un flusso di cassa netto pari 7,8 miliardi, in crescita del 69% rispetto al 2020.

Tutto questo in un anno segnato dai lunghi strascichi della pandemia e quella crisi dei chip che ha ridotto la produzione, superata da Audi (come da tanti altri costruttori) con riduzione dei costi, politica di prezzi e - parlando di Gruppo - gli ottimi risultati ottenuti da Bentley, Lamborghini e Ducati. Buone notizie dunque, con un 2022 ancora difficile a causa della guerra in Ucraina, i cui effetti concreti sui risultati del Gruppo non possono ancora essere stimati in modo definitivo.

Le previsioni per l'anno in corso, fatte prima dell'invasione russa, stimano vendite tra 1,8 e 1,9 milioni di unità vendute e tra i 62 e i 65 milioni di fatturato. Stime che devono fare i conti con la situazione attuale, con alcune linee di produzione fermate per qualche giorno data la mancanza di materiali da parte di fornitori ucraini. Audi, come altri costruttori, sta studiando come cambiare il sistema di approvvigionamento, per normalizzare la situazione nel secondo semestre.

La forza delle elettriche

Un piccolo calo nelle vendite dunque, con le elettriche in forte controtendenza e passata dalle circa 52mila unità del 2020 a 82mila, in crescita del 57,5% con a rappresentare ora il 4,9% delle vendite totali di Audi. Merito soprattutto della e-tron, la prima elettrica dei 4 Anelli, con 49.157 immatricolazioni, seguita dalla Q4 e-tron (21.098) e dalla e-tron GT (6.896), con la Q2 L e-tron - destinata al solo mercato cinese - a quota 4.743 unità vendute.

Audi Q4 e-tron Audi e-tron GT quattro

Un elettrico che rappresenta il futuro di Ingolstadt, con altri modelli in arrivo nei prossimi anni e l'obiettivo del piano "Vorsprung 2030" di vendere solo auto elettriche entro la fine del decennio. Auto di varie forme, tra le quali ci sarà anche la versione di serie dell'Audi A6 Avant e-tron concept. Un'elettrificazione come responsabilità sociale per Audi. Durante la presentazione dei risultati 2021 infatti il CEO Markus Duesmann ha sottolineato come le Case auto non debbano essere considerate parte del problema, ma una delle soluzioni per ridurre il riscaldamento globale.

Audi A6 Avant e-tron concept

Una missione che passa non solo attraverso modelli a batterie ma anche tramite fabbriche sostenibili, come quella che Audi costruirà a Changchun (Cina) grazie alla collaborazione con FAW. Uno stabilimento all'avanguardia e dedicato esclusivamente alle auto elettriche su piattaforma PPE, per un totale di 150.000 unità all'anno, con produzione a partire dal 2024. Cina che rimane centrale nella strategia Audi: rappresenta infatti il primo mercato per la Casa tedesca con più di 700mila immatricolazioni.

Audi charging hub

Un altro focus importante è quello della ricarica, con l'espansione dell'e-tron Charging Service di Audi, grazie al quale si ha accesso a più di 320.000 punti di ricarica in 26 paesi europei utilizzando un'unica carta. A questi si aggiungono gli Audi charging hub, luoghi dove si possono ricaricare i vari modelli e-tron con potenze fino a 320 kW, mentre ci si rilassa all'interno di una sorta di lounge. Un progetto pilota nato con la prima sede a Norimberga, alla quale nel corso del 2022 si aggiungerà quello di Zurigo.

Audi e-tron Sportback restyling, i teaser ufficiali

L'unione fa la forza

La crescita di Audi in termini di Gruppo passa anche attraverso i record registrati da Bentley, Ducati e Lamborghini, uscite dal 2021 con vendite mai così alte nella loro storia. Un'ottimo punto di partenza per unire ulteriormente le forze sotto numerosi punti di vista, dall’elettrificazione al software, con vantaggi in termini di prodotto e riduzione dei costi.

Il tutto mantenendo intatto il DNA di ciascun marchio, sfruttandone i punti di forza, dalla sportività di Lamborghini al lusso di Bentley passando per il mondo delle due ruote che vedrà Ducati entrare nella MotoE Worldcup, il campionato mondiale di moto elettriche.

Audi Holoride

Collaborazioni a 360° incentrate anche sulla tecnologia e servizi digitali di nuova concezione, come ad esempio il sistema Holoride annunciato da poco, grazie al quale i passeggeri potranno utilizzare speciali visori per la realtà virtuale durante i viaggi.