La Opel Crossland, crossover compatto recentemente rivisto anche nel design, è sempre disponibile con offerte che fanno parte della formula Scelta Opel: nel mese di marzo, tuttavia, compare anche l’anticipo zero.

Lo sconto iniziale con il finanziamento permette di partire da 16.200 euro per una Opel Crossland Edition 1.2 Benzina 83 CV; senza versare anticipo, le rate mensili sono 35 da 282,85 euro (TAN 7,49%, TAEG 9,13%). Al termine, la maxi rata è pari a 10.705,23 euro, per un massimo di 30.000 km.

Lo sconto iniziale, compresi i 1.250 euro extra compilando il form online per la richiesta di preventivo, si ottiene attraverso il sito web con l’applicazione Speciale Voucher; tra gli altri vantaggi, facoltativi ma compresi nelle rate, il servizio Flexcare Silver per 3 anni o 30.000 km, comprendente manutenzione, assistenza stradale ed estensione di garanzia.

Vantaggi

Il vantaggio principale che Opel offre in questa proposta di esempio sulla Crossland 1.2 benzina è probabilmente l’anticipo zero: anche con un usato da rottamare senza valore, si può iniziare il finanziamento direttametne con le rate. Positivi anche gli sconti attravero il sito web, che permette anche l’acquisto diretto con un anno di assicurazione incluso nel prezzo.

Svantaggi

Sono come sempre da tenere in considerazione i costi in più: oneri finanziari, tasse e costi vari, compresi gli eventuali accessori nelle auto disponibili. I valori di TAN e TAEG sono un po’ più alti della media.

In sintesi