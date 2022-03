Dopo essere stata presentata in Cina e in USA, la nuova e quarta generazione di Nissan X-Trail si prepara a debuttare in Europa. Come la precedente generazione ha sette posti, con le novità più importanti che però si concentrano sotto il cofano.

Ne abbiamo visto un esemplare preserie (ecco perché alcuni dettagli sono camuffati) in anteprima sul circuito di Jarama, vicino Madrid: ecco tutto quello che sappiamo su design, spazio interno, tecnologia, motori e arrivo sul mercato italiano. Le foto che vedete qui sotto sono relative alla X-Trail specifica per il mercato cinese: sicuramente sarà molto simile alla nostra, ma potrebbe cambiare in alcuni dettagli.

Cambia soprattutto davanti

Nonostante non si sappia ancora nulla sui numeri della nuova X-Trail, le dimensioni non dovrebbero discostarsi molto dai 4 metri e 65 della precedente generazione, con gli sbalzi anteriore e posteriore che però sono stati ridotti per massimizzare l'abitabilità interna. Le proporzioni generali sono rimaste invariate, con il profilo e il posteriore che sono ora più moderni ma comunque "classici" nelle linee.

Le novità principali si concentrano all'anteriore, con i fari che sono ora sdoppiati e che, nella parte superiore, inglobano gli indicatori di direzione dinamici. Ci sono poi elementi che richiamano al mondo dell'offroad, come gli skid anteriore e posteriore in argento satinato e le minigonne della stessa finitura.

Sette posti e tanto spazio a disposizione

L'abitabilità è sempre stata uno dei punti di forza della Nissan X-Trail, e questa nuova generazione non è da meno. Il bagagliaio è grande e ci sono numerosi elementi per gestire al meglio il carico come una presa da 12V, due vasche portaoggetti e due ganci, oltre al un doppiofondo diviso in scomparti.

La capacità si riduce drasticamente sfruttando i sette posti, con i due della terza fila che si estraggono dal piano di carico - dove hanno un alloggiamento dedicato -. Sono però piuttosto piccoli, vanno bene al massimo per due bambini per tragitti medio lunghi. Per garantire un po' più di spazio per le gambe, i sedili della seconda fila possono scorrere longitudinalmente. I passeggeri che viaggiano qui hanno tanto spazio a disposizione in tutte le direzioni e, al centro del tunnel, ci sono due prese USB (una tipo A e una tipo C), le bocchette dell'aria e una piccola plancia da cui regolare la temperatura della climatizzazione.

Infotainment e connettività

Dentro, rispetto alla X-Trail di precedente generazione cambia radicalmente. Per quanto riguarda la qualità percepita, a primo impatto è sembrata di buon livello nonostante ci trovassimo su un esemplare preserie, con accoppiamenti ben fatti e materiali morbidi nella maggior parte delle zone a portata di mano. I protagonisti sono i due schermi da 12,3" di strumentazione e infotainment da cui si possono gestire e tenere sott'occhio tutti i paramenti dell'auto.

La leva del cambio shift by wire è stata rimpicciolita rispetto al passato ed è uguale a quella che abbiamo visto sulla nuova Qashqai E-Power, posizionata longitudinalmente rispetto all'auto e non più trasversalmente. Sempre sul tunnel centrale, c'è un rotore da cui si possono gestire le varie modalità di guida e regolare le impostazioni della trazione integrale.

Sotto il cofano l'ibrido E-Power

Come anticipato qui sopra, non si ha ancora alcuna info ufficiale sui motori che equipaggeranno la nuova Nissan X-Trail. Le motorizzazioni diesel dovrebbero uscire definitivamente dal listino, sostituite da uno o due benzina mild hybrid e dall'ibrido E-Power che debutterà sul mercato italiano sulla Qashqai.

Si tratta di un ibrido serie composto da due motori, un termico 1.5 da 158 CV e un elettrico da 190 CV e 330 Nm di coppia massima, abbinati ad una batteria agli ioni di litio. In questo caso la trazione sarà solamente anteriore, ma sappiamo già che la X-Trail arriverà anche in versione AWD e integrerà l'E-Power con il nuovo sistema di trazione integrale e-4orce.