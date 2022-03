Tra le Case automobilistiche che propongono offerte di esempio la cui scadenza supera la fine del mese, c’è molto spesso Audi: per esempio, il finanziamento Audi Value per la A3 Sportback 30 TDI scadrà il 30 di aprile. Vediamo i dettagli.

Il prezzo di listino per una A3 Sportback 30 TDI S line edition, con cambio doppia frizione S tronic, è di 38.430 euro, che con il finanziamento scendono a 37.820 euro.

Versando un anticipo di 10.851,87 euro, le rate mensili successive sono 35 da 339 euro (TAN 4,49%, TAEG 5,32%); al termine c’è poi la maxi rata di 18.493,11 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più.

L’offerta, che non prevede necessariamente permuta o rottamazione, comprende anche un anno di estensione di garanzia per un massimo di 60.000 km, e 24 mesi o 30.000 km di manutenzione Premium Care, quest’ultima totalmente in omaggio.

Vantaggi

Le offerte Audi Value sono sempre configurabili con una lunga serie di opzioni, per ottenere gli importi di anticipo, rata e maxi rata finale. Nell’esempio per questa A3 Sportback si è puntato soprattutto al basso valore della rata per tre anni, che è di circa 339 euro più le spese, ma che comprende l’estensione di garanzia, e per due anni un completo servizio di manutenzione.

Svantaggi

Con un usato in permuta, questa offerta potrebbe garantire un basso esborso iniziale, altrimenti l’anticipo di quasi 11.000 euro risulta piuttosto sostenuto rispetto ad offerte simili. Nel terzo anno, non è più incluso il servizio di manutenzione Premium Care.

In sintesi