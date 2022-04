Per tutto il mese di aprile, continuano le offerte su quasi tutta la gamma Ford, e anche la popolare Fiesta può essere acquistata con la consueta formula IdeaFord: si tratta di un finanziamento con piccole rate e maxi rata finale, e le possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto.

Nelle ultime offerte di Ford, tuttavia, non viene più richiesto un anticipo iniziale, e questo si aggiunge all'assenza dell'obbligo di permuta o rottamazione.

Per una Ford Fiesta a 5 porte, con il 1.1 a benzina da 75 CV e in allestimento Titanium, il listino iniziale di 19.850 euro scende a 16.600 euro senza il finanziamento, e a 15.850 euro con il sistema di rateazione indicato.

Senza versare anticipo, a parte tasse e oneri finanziari, le rate mensili sono 36 da 239,69 euro (TAN 4,45%, TAEG 6,05%); la rata finale ammonta a 9.330,48 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,20 euro per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

Ford continua con l’offerta dell’anticipo zero, sempre più diffusa tra le Case automobilistiche come incentivo all’acquisto; per la Fiesta lo sconto di 4.000 euro è piuttosto sostanzioso, e anche la rata mensile non è troppo elevata. Non c’è l’obbligo di possedere un usato da dare in permuta, o da rottamare.

Svantaggi

Nell’esempio non sono indicati servizi aggiuntivi, e l’importo di 4 euro al mese per ogni rata incassata è tra i più alti del mercato.

In sintesi