La Hyundai Kona si può testare fino a due giorni consecutivi con servizi di ricarica a costo agevolato. La Casa coreana ripropone per il secondo anno consecutivo il suo servizio Hyundai Electric Driving Experience, che permette di portarsi a casa per più giorni una Kona Electric, a seguito di una prenotazione eseguita sul sito o in un concessionario ufficiale. Ecco come funziona.

Fino a due giorni

Il progetto, nato nel 2021, permette a tutti i possibili futuri clienti del Brand coreano di saggiare in anticipo le doti dinamiche e di ricarica della mobilità a zero emissioni.

Protagonista dei test drive è la nuova Hyundai Kona Electric, il SUV medio con presa di ricarica frontale che recentemente ha stabilito il record di percorrenza chilometrica cittadina con una sola ricarica, nella città di Madrid.

Tutte le auto destinate al progetto sono equipaggiate con la Charge Card MyHyundai, la tessera che permette di ricaricare a costo agevolato presso tutte le colonnine dei più famosi provider di energia nazionali, e con i cavi di ricarica di tipo 2.

Come aderire

Per aderire al progetto si può visitare il sito dedicato o recarsi presso una concessionaria ufficiale Hyundai, poi bisogna compilare i moduli scegliendo per quanti giorni richiedere l'auto e presso quale concessionaria di riferimento si vuole effettuare il ritiro. Una volta validato il tutto sarà possibile recarsi nel luogo prescelto e mettersi alla guida del SUV elettrico coreano.

L'iniziativa entra a far parte del progetto di Hyundai per diventare carbon neutral entro il 2045, un risultato ambizioso ma raggiungibile secondo lo stesso Brand, che ha visto le vendite di elettriche nei primi due mesi del 2022 pari al 20% del totale, con un incremento rispetto all'anno precedente del 102%.